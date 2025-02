Grêmio anuncia três contratações vindas de clubes da Série A

Com problemas para escalar um lateral-esquerdo, o técnico do Grêmio ganhou nesta sexta-feira (14) três nomes. Gustavo Quinteros agora passará a contar com Lucas Esteves, Luan Cândido e Wagner Leonardo. Os atletas passaram nos exames médicos e assinaram contrato.

continua após a publicidade

➡️Ypiranga x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Gauchão

Após imbróglio com o Vitória, Lucas Esteves chega ao Grêmio em definitivo, com vínculo por três anos — até o final de 2027. Considerado um jogador de velocidade, foi destaque do time baiano no ano passado e soma na carreira dois títulos de Libertadores e um da Copa do Brasil, entre outros, da sua passagem pelo Palmeiras.

Antes da equipe do Barradão, Lucas passou uma temporada por empréstimo no Colorado Rapids (EUA), tendo sua primeira experiência no Exterior. Em 2022, foi premiado como a revelação do ano, tendo disputado 32 partidas entre a MLS e a Copa dos Campeões da CONCACAF.

continua após a publicidade

Companheiro dele no Vitória, o Tricolor ainda anunciou o zagueiro Wagner Leonardo. O jogador, que estava atuando no Vitória desde 2023, assinou até o final de 2028.

Luan Cândido chega ao Grêmio por empréstimo

Já Luan Cândido vem do RB Bragantino, onde atuava desde 2020. O vínculo com o Tricolor é por empréstimo até o final deste ano. O atleta teve destaque desde as categorias de base, quando defendia o Palmeiras, passando pela Seleção Brasileira nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

continua após a publicidade

Em 2019, aos 18 anos, foi negociado pelo Verdão ao RB Leipzig-ALE. No ano seguinte, voltou ao Brasil, sendo emprestado à versão brasileira da franquia, RB Bragantino. Ao final de 2021 foi adquirido em definitivo pela equipe de Bragança Paulista

Luan contribuiu para a campanha histórica do RB Bragantino no vice-campeonato da Sul-Americana em 2021. Pela equipe somou quase 200 jogos e se tornou uma das lideranças técnicas, marcando 21 gols e acumulado nove assistências.

Fichas técnicas

Nome: Lucas Esteves Souza

Nascimento: 24/6/2000 (24 anos)

Naturalidade: São Paulo/SP

Clubes: Palmeiras (2014-2021), Colorado Rapids-EUA (2021-2022), Fortaleza (2023), Atlético-GO (2023) e Vitória (2024-2025)

Títulos: Florida Cup (2020), Campeonato Paulista (2020), Copa Libertadores da América (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Campeonato Cearense (2023), Campeonato Baiano (2024)

Nome: Luan Cândido de Almeida

Nascimento: 2/2/2001 (24 anos)

Naturalidade: Visconde do Rio Branco/MG

Clubes: RB Leipzig-ALE (2019 - 2020), RB Bragantino (2020 - 2025)

Nome: Wagner Leonardo Calvelo de Souza

Nascimento: 23/07/1999

Naturalidade: Praia Grande/SP

Clubes: Santos (2014-2021), Náutico (2021), Fortaleza (2022), Cruzeiro (2022), Portimonense/POR (2023) e Vitória (2023-2025)

Títulos: Brasileirão Série B (2022 e 2023) e Campeonato Baiano (2024)

O Grêmio também apresentou o atacante Cristian Olivera. O uruguaio assinou contrato em definitivo com o Tricolor tendo vínculo até o final de 2027, com opção de extensão por mais um ano por metas atingidas.

Nome completo: Cristian Gonzalo Olivera Ibarra

Nascimento: 17/04/2002 (22 anos)

Naturalidade: Montevidéu-URU

Clubes: Rentistas-URU (2019 - 2020), Almería-ESP (2020 – 2021), Peñarol-URU (2021-2022), Boston River-URU (2022-2023), Los Angeles-EUA (2023-2025)

Títulos: Campeonato Uruguaio (2021), Supercopa do Uruguai (2022) e U.S. Open Cup (2024)