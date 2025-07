O Grêmio está escalado para enfrentar o São José, pela Recopa Gaúcha, nesta terça-feira (8), às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A principal novidade é Jemerson, que inicia na zaga ao lado de Wagner Leonardo.

Kannemann, que seria titular, sequer fica no banco de reservas. Embora tenha concentrado para o jogo, e ido à Arena do Grêmio, o zagueiro argentino apresenta sintomas gripais e foi vetado pelo departamento médico gremista.

Com gastroenterite, Marlon é desfalque na lateral esquerda, em que Lucas Esteves será titular. No meio-campo, por questões físicas, Cuéllar e Villasanti ficam de fora. Com isso, Alex Santana fará sua estreia pelo Grêmio ao lado de Dodi.

No ataque, sem Cristian Olivera, que sofreu acidente doméstico, e Braithwaite, com desconforto no tornozelo, Amuzu e Arezo recebem chance na equipe. Nas últimas semanas, o centroavante uruguaio se envolveu em polêmica ao demonstrar publicamente o interesse de retornar ao Peñarol.

Com essas cinco mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Corinthians, no dia 12 de junho, no Campeonato Brasileiro, na última partida oficial, o Grêmio irá a campo com Tiago Volpi; Gustavo Martins, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi e Alex Santana; Alysson, Cristaldo e Amuzu; Arezo.

O São José, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, também está escalado por Sandro Resende. No 3-5-2, o Zeca terá Fábio Rampi; Marcão, Rafael Dumas e Jadson; Danielzinho, Jhonata Varela, Venício, Nonato e Lailson; Renê e Giovane Gomez.

