Ypiranga e Grêmio se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Tricolor com 14 pontos, já está garantido nas semifinais da competição, liderando o grupo A, e quer ampliar o momento bom fechando a jornada com um triunfo. Por outro lado, os donos da casa estão com 12 pontos, ocupam a terceira colocação do grupo B, e jogam pela possibilidade de qualificação, precisando vencer e secar o Caxias do Sul, que recebe o São José no Centenário. O jogo terá transmissão do Premiere.

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga tabela básica da Série A do Brasileirão 2025; confira

✅ FICHA TÉCNICA

Ypiranga x Grêmio

8ª rodada - Campeonato Gaúcho

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

🕴️ Arbitragem: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (árbitro); Maíra Mastella Moreira e Natan Borges dos Santos (auxiliares); Nicolas Fernando das Almas Kummer (quarto árbitro); Douglas Schwengber da Silva e Tiago Augusto Kappes Diel (VAR)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

YPIRANGA (Técnico: Matheus Costa)

Edson; Vitor Marinho, Willian, Heitor e Roca; João Paulo, Lucas Ramos e Jean Pyerre; Roger, Felipe Marques e Emerson Galego



GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Lucas, Natã, Viery e Pedrinho; Dodi e Pepê; Monsalve, Gabriel Mec e Arezo; André Henrique

continua após a publicidade