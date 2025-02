Liberados para estrear: contratações do Grêmio saem no BID

O Grêmio poderá contar com novidades para a semifinal do Gauchão, ainda sem data definida. É que os nomes do belga Francis Amuzu, apresentado na quarta (12), e dos laterais Luan Cândido e Lucas Esteves, anunciados há poucas horas, foram oficialmente registrados no BID da CBF na tarde desta sexta (14).

➡️ Grêmio anuncia duas contratações vindas de clubes da Série A

Agora, o Tricolor aguarda apenas pela regularização de Cristian Olivera, que chegou a Porto Alegre na madrugada desta sexta. Revelado pelo Rentistas-URU, o atacante defenderá o sexto clube na carreira.

O jogador de 22 anos já atuou por Almeria-ESP, Peñarol, Boston River-URU e Los Angeles FC-EUA, onde estava desde 2023. O uruguaio vai custar cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 25,7 milhões, na cotação atual).

Em busca de um zagueiro, o clube não conseguirá trazer um nome a tempo de inscrever no estadual. Por conta da dificuldade encontrada no mercado, o Grêmio estipula um novo prazo: 28 de fevereiro, a data final da primeira janela de transferências da temporada.

Grêmio terá viagem de quase seis horas

Enquanto isso, o restante do grupo tricolor embarcava às 14h (de Brasília) para Erechim, onde enfrenta o Ypiranga, pela última rodada do Gauchão neste sábado (15), no Colosso da Lagoa, às 16h30 (de Brasília). A chegada à cidade do Norte do Estado está prevista para às 19h50.

Como já está garantido na semifinal e tem viagem para Roraima, onde enfrenta o São Raimundo na quarta (19), Quinteros poupou alguns jogadores.

Assim, embarcaram os goleiros: Adriel e Gabriel Grando; os defensores: Gustavo Martins, João Lucas, Luís Eduardo, Natã, Nathan Borges, Viery e Wesley Costa; os meio-campistas: Camilo, Dodi, Kaick, Monsalve, Pepê, Smiley, Tiago e Zortea; e os atacantes: André Henrique, Aravena, Arezo, Gabriel Mec e Jeferson.