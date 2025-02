O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) suspendeu preventivamente na última sexta-feira jogadores e o árbitro VAR pela briga no Flamengo x Botafogo da última quarta-feira. O tribunal aceitou a denúncia feita pela Procuradoria do órgão, que quer punir os envolvidos na confusão.

Jogadores de Flamengo e Botafogo suspensos

Alexander Barboza e Alex Telles, do Botafogo, e Cleiton, do Flamengo, levaram gancho antecipado de 30 dias, enquanto o processo tramita na côrte estadual. O árbitro VAR da partida, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, recebeu a mesma punição. Cabe recurso.

Gerson, que também foi alvo da denúncia, escapou da suspensão preventiva. A decisão foi assinada pelo presidente do tribunal, Dilson Neves Chagas.

Entenda a denúncia

Cleiton e Barboza foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por agressão física. A punição prevista varia de quatro a 12 partidas de suspensão e pode chegar a 24 jogos, caso seja constatada lesão corporal por meio de laudo médico. Barboza perdeu um dente depois de levar um soco de Cleiton.

Gerson foi denunciado com base no artigo 250, por ato desleal ou hostil, sujeito a suspensão de um a três jogos. Já Alex Telles foi enquadrado no artigo 243-F por ofensa à honra, com pena que pode ir de um a seis jogos de suspensão, além de multa entre R$ 100 a R$ 100 mil.

O julgamento dos jogadores, alguns deles já suspensos, de Flamengo e Botafogo está marcado para o dia 19 de fevereiro (quarta-feira), às 14h (de Brasília), na sede do TJD-RJ, no Rio de Janeiro.

Relembre a briga

Três dos atletas denunciados foram expulsos no fim da partida em que o Flamengo venceu por 1 a 0, enquanto Telles se envolveu em uma briga no túnel de acesso ao gramado do Maracanã.

Após a vitória do Flamengo por 1 a 0, Barboza se desentendeu com Bruno Henrique e Gerson e tentou bater no camisa 27 rubro-negro. Cleiton interveio e atingiu Barboza com um soco certeiro.

Briga generalizada tomou conta de Flamengo x Botafogo após o clássico (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Durante a partida, Gerson e Cleiton foram expulsos pelo Flamengo, enquanto Barboza recebeu o cartão vermelho pelo Botafogo.

A briga se estendeu após o apito final. Membros das comissões técnicas e a Polícia Militar entraram em campo para conter os ânimos. Apesar da intervenção, o tumulto voltou a se intensificar no acesso aos vestiários do Maracanã.