O zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, se manifestou nas redes sociais, nesta sexta-feira (14), após protagonizar uma briga no clássico contra o Flamengo. Na ocasião, o Glorioso perdeu o confronto por 1 a 0, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Carioca.

Ao tratar do assunto, dois dias depois do ocorrido, Barboza lamentou a violência dentro de campo. Em uma mensagem enigmática, sem grandes detalhes, ele falou sobre a briga generalizada e ressaltou que não respeita quem "desrespeita" o Botafogo.

- Jogar a pedra e esconder a mão? Nunca. Cada um sabe o que faz, os motivos e as consequências... Defender o escudo que represento de qualquer forma é o que me ajudou na minha carreira profissional a ser quem sou e alcançar as coisas que consegui, e quem o desrespeita não merece meu respeito de forma alguma. No entanto, a violência nunca será a melhor maneira de resolver as coisas - publicou o zagueiro.

Barboza se envolveu em briga no clássico

O conflito do zagueiro alvinegro na partida contra o Flamengo aconteceu após o apito final. Logo após o encerramento do jogo, Barboza se estranhou com Bruno Henrique dentro de campo. Ele chegou a empurrar o atacante do Flamengo, que caiu no chão após o contato. O meia Gerson, também da equipe rubro-negra, tentou separar o conflito, mas apenas inflamou os nervos.

Segundos após a intervenção do volante do Flamengo, iniciou-se uma briga generalizada entre os atletas dos dois clubes. As imagens mostraram Barboza tentando acertar um soco em Bruno Henrique, que teoricamente teria iniciado a confusão ao provocá-lo no final da partida.

A investida do argentino levou o zagueiro Cleiton, do Rubro-Negro, a revidar com outro golpe, que o acertou na região da boca. Barboza foi retirado de campo com sangue na camisa. A confusão entre as equipes se estendeu para os vestiários. Em campo, apenas o camisa 20 do Botafogo e Gerson foram expulsos.