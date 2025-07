Mano Menezes define a situação de Cuéllar no Grêmio

Após a conquista da Recopa Gaúcha com a vitória por 2 a 0 sobre o São José, na noite de terça-feira (8), o técnico Mano Menezes abriu o jogo sobre a situação de Cuéllar no Grêmio. O volante colombiano, que chegou com grande expectativa, ainda não conseguiu uma sequência por problemas de lesão, ficou de fora da decisão, e o treinador explicou que a ausência faz parte de um planejamento especial para tê-lo 100% para o restante da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Alysson brilha, Grêmio vence o São José e conquista o pentacampeonato da Recopa Gaúcha

Mano explica o 'projeto Cuéllar'

Mano Menezes revelou que a decisão de poupar Cuéllar da final foi estratégica, por aumentar a carga de treinos do jogador sem submetê-lo ao risco de um jogo competitivo em seguida.

— Ele jogou o jogo-treino e depois a gente estabeleceu uma boa possibilidade de avançarmos mais. Para ter essa possibilidade de avançar mais, eu tinha que tirá-lo do jogo de hoje, porque aumentei a carga e estaria em risco se o colocasse no jogo seguinte — detalhou o técnico.

continua após a publicidade

— Então o caminho pra ele é esse, ainda precisa avançar. Entendemos, em uma avaliação de todos dentro do clube, que era muito mais pertinente a gente fazer isso, assim como fizemos com o Villasanti.

Cuellar treina com o grupo do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Elogios e a expectativa pelo 'jogador que contratamos'

Apesar do início difícil, o treinador fez questão de reforçar a confiança no potencial do volante, lembrando de sua trajetória de sucesso no futebol.

continua após a publicidade

— Isso abre a perspectiva de termos, num curto prazo, o jogador que imaginamos que contratamos, que o Grêmio acreditou e que provavelmente outros clubes do Brasil também acreditariam pela sua trajetória, por aquilo que ele construiu como jogador de futebol. Ele merece esse respeito — afirmou Mano.

A 'pré-temporada' durante o Mundial

O técnico também avaliou de forma positiva o período de treinos que a equipe teve durante a pausa para o Mundial de Clubes, afirmando que o time está em um bom nível físico e tático.

— Foi um período de muito trabalho, intensificou tudo que a gente queria fazer. E ainda vamos usar os próximos três dias pra trabalhar a parte mais fina, a parte de ensaio, de mecânica de jogada, porque entendemos que agora os atletas estão no nível que queremos. Se considerarmos que hoje a equipe teve cinco ausências importantes e mesmo assim a ideia já está mais elaborada, as coisas já começam a fluir mais normalmente — concluiu.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Próximo desafio

Com o título da Recopa Gaúcha garantido, o Grêmio agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time joga no próximo domingo (13), contra o Cruzeiro, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada.