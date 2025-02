Palmeiras encaminha acerto com novo patrocinador e mira recorde

O Palmeiras encaminhou acerto com o terceiro patrocinador para o uniforme. O Grupo Fictor, uma empresa de investimentos que atua principalmente no agronegócio nacional, deve ser oficializado como novo parceiro comercial nos próximos dias.

continua após a publicidade

+ Palmeiras fecha contratação de Bruno Fuchs, quarto reforço para a temporada

A marca irá estampar a parte traseira da camisa do profissional e da base alviverde. O acordo, por sua vez, deve render cerca de R$ 20 milhões anuais aos cofres do clube. Procurada, a diretoria afirmou que não comenta sobre acordos em andamento.

Master do Palmeiras

Diferentemente do contrato com a Crefisa e a FAM, empresas de Leila Pereira, o novo acordo inclui cláusulas de reajuste nos valores com base nas taxas de inflação do Brasil durante a vigência

continua após a publicidade

A chegada da Sportingbet marca a saída das empresas de Leila, que patrocinaram o clube nos últimos 10 anos. Em 2024, o Palmeiras recebeu R$ 81 milhões fixos por ano, podendo chegar a R$ 120 milhões com bônus por conquistas esportivas.

- É um grande orgulho para mim, como presidente de um clube gigante, ter parceiros gigantes. O que nós buscamos quando decidimos terminar um ciclo e começar outro, nós fomos ao mercado buscar empresas com credibilidade, empresas gigantes que pudessem estar ao lado desse clube gigante, e nós encontramos a Sportingbet, que é uma empresa com representação mundial, com muita credibilidade e que nos apresentou projetos maravilhosos para esses três anos que estaremos juntos - afirmou Leila no evento de apresentação da Sportingbet.

continua após a publicidade

Leila Pereira durante jogo do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Acordos do Palmeiras

O Palmeiras espera arrecadar mais de R$ 200 milhões com patrocínios no uniforme em 2025, após o fim da parceria de exclusividade com a Crefisa, encerrada no último ano.

Até o momento, o Verdão possui a Sportingbet como patrocinadora master, pagando R$ 100 milhões fixos, além de bonificações por desempenho, a Sil Cabos Elétricos, desembolsando R$ 11 milhões, e a Puma, fornecedora de material esportivo, investindo R$ 40 milhões.