Grêmio deve ter retorno importante para a volta do Brasileirão

A quarta-feira (9) foi de boas notícias para o técnico Mano Menezes no Grêmio. Um dia após a conquista da Recopa Gaúcha, o time se reapresentou no CT Luiz Carvalho com um reforço de peso para a retomada do Campeonato Brasileiro: o centroavante Martin Braithwaite. O dinamarquês, que era desfalque por problemas físicos, treinou normalmente e ficará à disposição para a difícil partida contra o Cruzeiro, no domingo (13).

continua após a publicidade

➡️ Alysson brilha, Grêmio vence o São José e conquista o pentacampeonato da Recopa Gaúcha

O retorno no Grêmio: Braithwaite

A volta de Martin Braithwaite é um alívio para o setor ofensivo do Grêmio. O experiente atacante ficou fora da decisão da Recopa Gaúcha e do jogo-treino da última semana para tratar de dores no tornozelo, que começaram após uma pancada sofrida no início de junho, na partida contra o Juventude.

Agora, recuperado, o dinamarquês participou da atividade com bola e a tendência natural é que reassuma o comando de ataque da equipe no fim de semana.

continua após a publicidade

Martin Braithwaite no treino de hoje. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Como foi a reapresentação do elenco

O clima no CT Luiz Carvalho era de comemoração contida e foco total no Brasileirão. Os jogadores que atuaram por mais tempo na vitória sobre o São José permaneceram na academia, realizando um trabalho regenerativo. Enquanto isso, o restante do grupo, incluindo Braithwaite, foi para o gramado.

Sob o comando de Mano Menezes, os atletas realizaram um intenso treino coletivo em campo inteiro, utilizando também jogadores das categorias de base, já com foco na preparação tática para o confronto contra o Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O próximo desafio no Brasileirão

Com o retorno de seu provável artilheiro, o Grêmio agora vira a chave para a dura sequência que terá no Campeonato Brasileiro. A partida de retomada, válida pela 13ª rodada, já é um grande teste de fogo. O time viaja a Belo Horizonte para enfrentar o vice-líder Cruzeiro, no domingo (13), às 20h30, no Mineirão. O confronto é visto como crucial para as pretensões do Tricolor, que atualmente ocupa a 11ª posição e busca subir na tabela de classificação.