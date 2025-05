O pré-jogo entre Grêmio e Santos, na tarde de domingo (4), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, teve protestos da torcida gremista. Na Geral do Grêmio, foi estendida faixa com os dizeres 'fora Guerra e Rossato', em manifestação contra o presidente e o vice-presidente de futebol do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

A manifestação desagradou Rossato. Em entrevista na zona mista do Grêmio, após o jogo, o dirigente gremista se disse a favor de protestos pacíficos da torcida, mas atacou verbalmente quem realizou essa manifestação antes da partida contra o Santos.

— Eu sou um partidário de manifestações ordeiras e legítimas, sem problema nenhum. Prova disso o que aconteceu no CT: participei inclusive da organização para que acontecesse. Em relação à manifestação interna, dentro do estádio, eu diria que até deve ter sido feita por alguns 'não-gremistas', porque não soma em nada, não ajuda em nada, em um local inadequado, e inoportuna — disparou.

continua após a publicidade

Torcida do Grêmio também protestou após a goleada sofrida para o Mirassol

A primeira manifestação a que Rossato se referiu aconteceu após a goleada por 4 a 1 sofrida pelo Grêmio para o Mirassol, no dia 16 de abril. No retorno da delegação, durante a madrugada, torcedores da Geral se postaram na frente do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS, e o vice-presidente de futebol precisou conversar com eles para que liberassem a entrada do ônibus da delegação.

A vitória por 1 a 0 sobre o Santos quebrou a sequência de seis jogos sem vencer do Grêmio. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho pulou para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com oito pontos.