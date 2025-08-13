Após perder espaço no time titular, aumentam as especulações sobre a saída de Cristaldo do Grêmio. O destino mais comentado é a Arábia Saudita. Entretanto, Ignacio Vilariño, empresário do meia argentino, negou publicamente que haja qualquer negociação em andamento nesse sentido.

Em sua conta no X, Vilariño desmentiu publicação do perfil Soccer News Grêmio, que trazia informação de Jeremias Werneck. Conforme o jornalista, o Grêmio estaria encaminhando a venda de Cristaldo, para um clube saudita, por valor superior aos cerca de US$ 4,5 milhões (R$ 24 milhões) investidos pelo Tricolor Gaúcho na contratação do meia, no final de 2022.

Mais tarde, Vilariño compartilhou registro de tela de conversa sua com alguém, não identificado, do Grêmio. Nela, a fonte diz que recebeu uma consulta do futebol da Arábia Saudita, mas que não avançou para um negócio. A pessoa acrescenta que '90% do que a imprensa diz aqui não tem sentido'.

'É momento de acabar com tantas mentiras', diz empresário de Cristaldo

Vilarinõ voltou a rebater o perfil Soccer News Grêmio, que trazia o complemento de que as conversas do Grêmio com o time saudita só não avançaram porque Cristaldo e seu empresário 'se recusam a negociar'. O agente pediu para deixar um recado à 'fonte interna' que vazou tal informação:

— Se preocupe com outros temas mais importantes que estar inventando histórias a ti. Já é momento de acabar com tantas mentiras para tirar o foco do lugar onde ele deve estar. Nem Cristaldo, nem seu empresário recebemos uma proposta da Arábia, nem rechaçamos porque não existiu — garantiu Vilariño.

Os números de Cristaldo no Grêmio

Ao todo, Cristaldo soma 143 jogos, 26 gols e 19 assistências pelo Grêmio. Porém, em 30 jogos nesta temporada, foram apenas dois gols e duas assistências. O contrato do meia argentino com o Tricolor Gaúcho é válido até dezembro de 2026.