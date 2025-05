Grêmio vence o Santos, e Peixe segue na vice-lanterna do Brasileirão

O Grêmio venceu o Santos por 1 a 0 em jogo disputado em casa, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo bastante truncado e com muitos erros para ambos os lados, Cristian Oliveira foi o nome da vitória do Imortal.

O resultado complica a situação do Peixe. Na tabela, o time segue na vice-lanterna, com apenas quatro pontos somados. Enquanto isso, o Tricolor sobe para 12ª colocação, com oito pontos.

Como foi o jogo:

O jogo começou com a posse do Santos e foi intenso desde os primeiros minutos. Aos quatro minutos, Luan Peres levou cartão amarelo por uma entrada forte em Dodi. Pouco depois, foi a vez de Luisão ser advertido.

A primeira grande oportunidade do jogo surgiu aos 13 minutos. Soteldo arrancou pelo lado esquerdo e deixou a bola com Deivid Washington. O atacante do Peixe foi impedido por Jemerson. O Grêmio tentou algumas reações.

Aos 17 minutos, o Tricolor começou a construir jogadas mais perigosas. Cristian Oliveira teve uma grande chance ao ficar cara a cara com o goleiro, mas parou na boa defesa de Brazão. O jogo seguiu com uma desorganização defensiva de ambos os lados, além de erros de passe e dificuldade na criação.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Santos assumiu o domínio e Soteldo passou a pressionar com mais intensidade em busca do gol para o Santos, mas em todas as investidas, a defesa gremista conseguiu bloquear. O primeiro tempo terminou empatado sem gols.

Equipes vivem fase complicada no Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos)

No segundo tempo, o Grêmio voltou com mais intensidade que o Santos. Aos 12 minutos da etapa final, Cristian Oliveira levou perigo, mas a jogada foi interrompida por um corte preciso de Zé Ivaldo.

Isso ditou o restante da partida. Aos 31 minutos, o Imortal conseguiu abrir o placar. Cristian Oliveira insistiu, contou com a participação de Alysson pelo lado esquerdo e tocou direto para o gol. Com medo de dormir na zona de rebaixamento, o Santos pressionava em busca do empate, mas não conseguiu.

O Grêmio saiu com a vitória por 1 a 0 e aliviou sua situação na tabela. Do outro lado, o Santos se complicou ainda mais, encerrando a rodada na vice-lanterna da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 SANTOS

7ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo, 4 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Cristian Oliveira (1-0)

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)



🟨Cartões amarelos: Luan Peres, Luisão (Santos), Kannemann, Igor Serrote, Marlon, Edenilson (Grêmio)

⚽ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão, Luisão (JP Chermont), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Kevyson); João Schmidt (Matheus Xavier), Tomás Rincón e Thaciano; Benjamín Rollheiser, Soteldo e Deivid Washington (Tiquinho Soares).



⚽ESCALAÇÃO GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Igor, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Cuéllar (Camilo), Dodi, Cristaldo (Monsalve); Edenilson, Cristian Olivera (Arezo), Braithwaite (Viery).