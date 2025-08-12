Se o técnico Mano Menezes foi mantido no cargo, mesmo com a derrota por 1 a 0, em casa, para o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, no último domingo (10), o Grêmio anunciou, na tarde desta terça-feira (12), uma dispensa no elenco. O Tricolor Gaúcho comunicou, em seu site, que rescindiu contrato com o meia Nathan.

Nathan, apelidado de 'Pescador', estava no Grêmio desde abril de 2023. O vínculo do meia de 29 anos com o Tricolor Gaúcho seria até o próximo mês de dezembro.

Em passagem de mais de dois anos, Nathan jamais se firmou no Grêmio

Nathan nunca conseguiu se firmar, desde que chegou ao Grêmio. Ao todo, o meio-campista disputou 47 jogos pelo Imortal, apenas 14 como titular. Marcou um gol e deu uma assistência.

Nesta temporada, Nathan esteve em campo em apenas quatro oportunidades. Sua última aparição foi na vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño-PAR, no dia 29 de maio, na Arena do Grêmio, pela Copa Sul-Americana. No início de julho, o meia sofreu lesão muscular de grau 1 na panturrilha direita, da qual se recuperava desde então.

Confira a nota oficial do Grêmio

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que chegou a um acordo com o meio-campista Nathan para o encerramento antecipado do seu vínculo. O Clube agradece ao atleta pelo profissionalismo em sua passagem pelo Tricolor e deseja sucesso na sequência de sua carreira."