Na tarde da última quarta-feira (13), dia em que completou 19 anos, Riquelme recebeu a notícia de que foi promovido, de forma definitiva, ao elenco profissional do Grêmio. O meia celebrou a conquista em entrevista às mídias do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Muito feliz. Primeiro agradecer a Deus. Mais um ano de vida. Estar recebendo esta notícia, estando aqui no profissional... muito feliz pela integração, pelo clube. Agradecer à comissão também, aos atletas que me apoiaram tanto até aqui. Muito feliz por essa notícia, que não esperava. Estava no treino, acabei de receber essa notícia — comemorou.

Ainda que tenha sido promovido, oficialmente, só agora, Riquelme já participava normalmente dos treinamentos e jogos do elenco principal do Grêmio. O meia, inclusive, foi titular nos últimos seis jogos do Tricolor Gaúcho, e recebeu elogio do técnico Mano Menezes por ser 'frio como um iceberg'.

continua após a publicidade

Com contrato renovado, Riquelme promete 'dedicação' e 'trabalho'.

Além da promoção definitiva, Riquelme também teve o contrato renovado automaticamente com o Grêmio até o final de 2027 por atingir as metas previstas no vínculo anterior, que duraria até dezembro de 2026. Também às mídias do clube, o meia projetou o que a torcida gremista pode esperar dele a partir de agora.

— Muita dedicação, trabalho. A gente não está em uma fase boa, mas o trabalho devolve. A única coisa que temos que fazer é trabalhar, e se Deus quiser vamos sair com a vitória no próximo jogo — vislumbrou.

continua após a publicidade

Segundo time com a pior campanha no Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Grêmio volta a campo, pela 20ª rodada, no próximo domingo (17). O Tricolor Gaúcho encara o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG.