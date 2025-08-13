Grêmio renova contrato com Riquelme até 2027

O Grêmio renovou contrato com Riquelme até o final de 2027. A ampliação do vínculo do jovem meia, que era válido até dezembro de 2026, e já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última segunda-feira (11), ocorreu de forma automática, após o jogador atingir metas previstas.

Como consequência, Riquelme foi promovido em definitivo ao elenco profissional do Grêmio nesta quarta-feira (13), justamente quando completa 19 anos. Trata-se de uma formalidade do Tricolor Gaúcho, divulgada no site oficial do clube, à medida que o meia já participava normalmente dos treinamentos e jogos do time principal.

Relembre a trajetória de Riquelme no Grêmio

Riquelme chegou no Grêmio em 2021, aos 14 anos. Destaque nas categorias de base do Tricolor Gaúcho, ele estreou como profissional no dia 2 de abril de 2024, na derrota por 2 a 0 para o The Strongest, em La Paz, na Bolívia, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O meia só voltou a receber oportunidades no time principal mais de um ano depois. No último dia 29 de maio, chamado às pressas do time sub-20, Riquelme marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, pela Copa Sul-Americana, na Arena do Grêmio.

Elogiado pelo técnico Mano Menezes, que o adjetivou de 'frio como um iceberg', Riquelme foi titular nas últimas seis partidas do Grêmio. Ao todo, até aqui, são 10 jogos pelo time profissional do Tricolor Gaúcho, com um gol marcado.

