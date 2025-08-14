Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 14/08/2025

O Grêmio segue, nesta quinta-feira (14), a preparação para enfrentar o Atlético-MG. A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece domingo (17), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG.

Agenda

O Grêmio treina, às 10h desta quarta-feira (13), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Esse será o terceiro de cinco treinamentos antes da partida contra o Atlético-MG.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins, o meia Monsalve e o centroavante André Henrique. O lateral direito João Pedro e o zagueiro Viery já treinam com bola.

Mercado da bola

Após não receber uma resposta do Al-Rayyan, do Catar, o Grêmio desistiu da contratação do atacante Róger Guedes. Porém, o investidor Marcelo Marques mantém os 10 milhões de euros (R$ 63 milhões, pela cotação atual) que aportaria no negócio à disposição do Tricolor Gaúcho para buscar outros reforços. Enquanto isso, o volante Carballo foi emprestado até o final do ano ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, com opção de compra.

Categorias de base

Após a vitória, de virada, por 2 a 1, sobre o Corinthians, na última de terça-feira (12), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o time sub-17 do Grêmio se prepara para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Na próxima terça-feira (19), às 15h, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Athletico-PR, no CT do Caju, em Curitiba-PR.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas se reapresentam nesta quinta-feira (14), no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas-RS, após ficarem no empate em 1 a 1 com o Juventude, na tarde de quarta-feira (13), no campo do SESI, em Caxias do Sul-RS, em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Gaúcho. No próximo sábado (16), às 15h, as Mosqueteiras enfrentam o Flamengo de Tenente Portela, fora de casa, também pelo estadual.

Mosqueteiras empataram em 1 a 1 com o Juventude pelo Gauchão Feminino. (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA)

