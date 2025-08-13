Fim da novela: Grêmio toma decisão sobre Róger Guedes

O Grêmio desistiu, oficialmente, nesta quarta-feira (13), da contratação de Róger Guedes, do Al-Rayyan, do Catar. A decisão foi tomada por Marcelo Marques, empresário e pré-candidato à presidência do Tricolor Gaúcho, que aportaria dinheiro no negócio, e comunicada à diretoria gremista.

A desistência ocorre por conta da demora do Al-Rayyan para dar uma resposta à proposta do Grêmio. O Tricolor Gaúcho estava disposto, até mesmo, a aumentar a oferta inicial de 10 milhões de euros (R$ 63,2 milhões, pela cotação atual).

O Al-Rayyan considera Róger Guedes um jogador imprescindível em seu elenco, mesmo que procure, no mercado, reforços para o ataque, como o uruguaio Brian Rodríguez, do América-MÉX. Em 65 jogos pela equipe catari, o ex-atacante de Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians soma 65 jogos, 54 gols e oito assistências.

Marcelo Marques ainda pode ajudar o Grêmio, financeiramente, em outras contratações

Marcelo Marques, que em julho comprou a gestão da Arena do Grêmio, e deve ser aclamado o próximo presidente do clube, considerava Róger Guedes um reforço 'indiscutível', capaz de elevar o patamar do time. O Tricolor Gaúcho enfrenta temporada complicada, com vice-campeonato gaúcho, quedas precoces na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, e briga na parte debaixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Apesar da desistência da contratação de Róger Guedes, não está descartado que Marcelo Marques ajude, financeiramente, o Grêmio a buscar outros reforços ainda nesta janela de transferências. As prioridades do departamento de futebol gremista são um lateral direito, um primeiro volante e um meia.

