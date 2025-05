Depois de seis jogos, o Grêmio voltou a vencer. Mais do que isso, o triunfo por 1 a 0 sobre o Santos, na tarde deste domingo (4), na Arena do Grêmio, pela sétima rodada, tirou o Tricolor Gaúcho da zona de rebaixamento. Aliviado, o técnico Mano Menezes destacou a dificuldade de passar por um momento como esse, e deu a receita para sair dele.

— Nessa etapa que Grêmio está passando, e que espero que tenhamos começado a passar definitivamente hoje, com essa vitória importantíssima, tudo é mais difícil. Você, com uma sucessão de resultados que não são bons, vai perdendo confiança, vai perdendo um aliado importantíssimo que é o torcedor. [...] Quando isso acontece, a gente precisa simplificar o máximo que a gente pode. Acho que a equipe fez isso — avaliou Mano em sua entrevista coletiva após o jogo.

Pela primeira vez sob o comando de Mano, Grêmio não sofreu gol

Além da simplificação, o treinador do Grêmio bateu muito na tecla da organização defensiva, que é uma de suas marcas. Após sofrer seis gols em três jogos, enfim o Tricolor Gaúcho completou a partida sem ser vazado sob o comando de Mano — mesmo que tenha sofrido momentos de pressão para o Santos, especialmente no final do primeiro tempo.

— É uma questão que estou trabalhando bastante com eles, oscilar menos dentro da partida. Saímos do jogo. Entregamos a bola para o Santos e quase sofremos o gol. Foi o nosso momento mais difícil na partida. Fora isso, a gente sempre esteve organizado. Com dificuldade, mas organizado, sofrendo defensivamente pouco na última linha. Depois de seis ou sete partidas a equipe volta a encerrar um jogo sem sofrer sem gols, e a importância disso está no placar final — ressaltou.

Mano Menezes durante a vitória do Grêmio sobre o Santos. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Com o resultado, o Grêmio saltou para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com oito pontos. Agora, o Tricolor Gaúcho volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, em que enfrenta o Atlético-Grau-PER, quarta-feira (7), às 21h30min, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos.