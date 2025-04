A chegada da delegação do Grêmio em Porto Alegre (RS), após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, na noite de quarta-feira (16), no interior paulista, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por protesto. Em plena madrugada, a torcida organizada Geral do Grêmio aguardou os jogadores em frente ao CT Luiz Carvalho.

Por conta do furdunço, a delegação, que desembarcou por volta das 2h30min, no Aeroporto Salgado Filho, só conseguiu adentrar o Centro de Treinamento aproximadamente às 5h. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, precisou intervir e conversar com alguns torcedores para encontrar solução.

Entre as faixas da Geral, estavam frases como 'respeitem o Grêmio' e 'elenco vagabundo'. Jemerson e Pavón foram os jogadores mais cobrados, com xingamentos e pedidos de saída do clube, tanto verbais quanto escritos. Também foram ouvidos gritos de 'Gre-Nal' é obrigação.

Grêmio busca treinador para o Gre-Nal

No próximo sábado (19), às 21h, na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho recebe o Internacional para o clássico 447, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda não se sabe quem será o treinador do Grêmio nesta partida, já que Gustavo Quinteros foi demitido após a derrota para o Mirassol.

Quinteros cabisbaixo durante a derrota do Grêmio para o Flamengo. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Entre os nomes mais cotados, estão Mano Menezes e Dorival Júnior. Caso não consiga contratar um novo treinador até lá, o Grêmio será comandado interinamente por James Freitas, auxiliar-técnico permanente do clube.