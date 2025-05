Cristian Olivera foi o herói do Grêmio na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, neste domingo (4), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em duelo de equipes desesperadas no Campeonato Brasileiro. O ponta uruguaio marcou o único gol do jogo, aos 31 minutos do segundo tempo, ao chutar forte e colocado após sobra de bola na área santista.

Além disso, Kike Olivera foi, novamente, a principal opção ofensiva do Grêmio. No primeiro tempo, o Tricolor Gaúcho praticamente só atacou pelo lado esquerdo, onde o uruguaio sempre buscava a jogada vertical. A primeira finalização do jogo foi dele, aos 17 minutos do primeiro tempo.

Durante a partida, estabeleceu-se uma espécie de disputa individual entre Kike e Soteldo. No lado do Santos, o camisa 7 também era acionado a todo momento pela esquerda. Curiosamente, o uruguaio foi um dos jogadores contratados para substituir o venezuelano, que não permaneceu no Grêmio após o término do contrato de empréstimo, no final do ano passado.

Última vitória do Grêmio também havia contado com gol de Kike Olivera

Seja pela direita, seu lado preferencial, seja pela esquerda, Kike Olivera tem chamado a responsabilidade em um momento difícil do Grêmio. Antes da vitória sobre o Santos, o Tricolor Gaúcho estava há seis jogos sem vencer. O último triunfo, inclusive, havia sido concretizado com golaço do uruguaio, diante do Atlético Grau-PER, no dia 8 de abril, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Ao todo, em 14 jogos pelo Grêmio até aqui, Kike Olivera soma quatro gols e duas assistências. O desempenho rendeu convocação do técnico Marcelo Bielsa à Seleção Uruguaia, na última da Data Fifa.