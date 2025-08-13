Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 13/08/2025

O Grêmio segue, nesta quarta-feira (13), a preparação para enfrentar o Atlético-MG. A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece domingo (17), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG.

Agenda

O Grêmio treina, às 16h desta quarta-feira (13), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. A atividade comandada por Mano Menezes, que segue no cargo após reunião com o presidente Alberto Guerra, será a primeira com elenco completo após a derrota por 1 a 0 para o Sport, no último domingo (10). Na terça-feira (12), os atletas que atuaram por mais de 60 minutos diante do lanterna do Campeonato Brasileiro realizaram trabalhos regenerativos.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins, o meia Nathan e o centroavante André Henrique. O lateral direito João Pedro e o zagueiro Viery já treinam com bola.

Chegadas e saídas

Enquanto aguarda a resposta do Al-Rayyan, do Catar, sobre o atacante Róger Guedes, o Grêmio também busca a contratação de lateral direito, primeiro volante e meia. Nathan 'Pescador' teve o contrato rescindido pelo Tricolor Gaúcho na última terça-feira (12).

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio comemora a vitória, de virada, por 2 a 1, sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro da categoria, no início da noite de terça-feira (13), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. João Borne e Brayan Gustavo marcaram os gols do Tricolor Gaúcho, que subiu para a 3ª colocação, com 25 pontos em 14 jogos.

João Borne comemora gol na vitória do Grêmio sobre o Corinthians pelo Brasileirão Sub-17. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Futebol feminino

Após estrear com goleada por 4 a 0 sobre o Brasil de Farroupilha, o time feminino do Grêmio enfrenta o Juventude, nesta quarta-feira (13), às 15h, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será no campo do SESI, em Caxias do Sul-RS.

Próximos jogos do Grêmio