Torcida do Flamengo se mobiliza para o Mundial nos Estados Unidos; veja os eventos

Falta pouco para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. O Rubro-Negro fará a sua primeira partida na competição no dia 16 de junho, quando encara o Espérance, da Tunísia, na Filadélfia. Até lá a expectativa é de festa e celebração rubro-negra em solo estadunidense. O Lance! conversou com torcedores flamenguistas que residem no país norte-americano, que falaram sobre a expectativa pela competição.

continua após a publicidade

➡️ Mundial à vista: o que celebridades rubro-negras esperam do Flamengo nos Estados Unidos

No total, o Flamengo conta com 15 consulados/embaixadas nos Estados Unidos. Dois deles são o USFla Philadelphia e Fla USA Orlando, sediados nas cidades de Filadélfia e Orlando, respectivamente, que receberão jogos do time carioca na fase de grupos.

Cronograma de eventos da torcida do Flamengo na Filadélfia

O primeiro evento da torcida rubro-negra na Filadélfia será no dia 14 de junho. O "Mengo day experience" reunirá flamenguistas no Bergaten Constatter Volksfest, bar no bairro Academy Road. No dia seguinte, a "Resenha Rubro-Negra" será no Leblon Sports Bar and Grill, em Roosevelt Blvd.

continua após a publicidade

No dia 19, o goleiro Raul Plassmann, campeão do mundo em 1981 pelo Flamengo, estará presente em mais um "Mengo day experience". Os eventos vão até o dia 20/06.

Marcelo Batista, um dos integrantes da USFla Philadelphia, comentou a expectativa para a semana de eventos.

- Estou ansioso. Acompanhamos a pré-temporada desse ano e pudemos ver um grupo preparado para dar alegrias. Acredito em um bom desempenho nesse Mundial de Clubes. Estamos preparando alguns encontros durante a semana. No dia 19, na mesma data que comemoramos o nosso sétimo aniversário, contaremos com a presença do nosso ídolo Raul Plassmann - disse o torcedor.

continua após a publicidade

Cronograma de eventos do Flamengo na Filadélfia (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Festa da torcida do Flamengo em Orlando no Mundial

O terceiro jogo do Flamengo na fase de grupos, contra o Los Angeles (EUA), será em Orlando. No entanto, o esquenta para o confronto acontecerá desde o início do Mundial de Clubes. A "Casa Flamengo" receberá todos os flamenguistas que queiram mergulhar na cultura rubro-negra, com experiência completa para torcedores, sócios, patrocinadores e parceiros estratégicos.

Bandeira da embaixada do Flamengo em Orlando (Foto: Divulgação)

O local, no Icon Park, funcionará das 13h às 22h e contará com programação especial, transmissões dos jogos, ativações de patrocinadores, experiências exclusivas para os torcedores, além da presença de influenciadores, ex-jogadores e convidados especiais.

Projeto da Casa Flamengo para o Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Flamengo)

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real