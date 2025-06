Maestro Júnior analisa postura de jogador da Seleção: ‘A gente estava precisando’

Brasil e Equador ficaram no 0 a 0, na última quinta-feira (5), em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. O confronto marcou a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Na partida, a postura de Casemiro foi destaque do ex-jogador Júnior, que elogiou o volante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a transmissão da partida, pela Globo, o antigo atleta do Brasil apontou para a liderança do volante dentro de campo. O comentário de Júnior aconteceu durante uma reclamação de Casemiro com a arbitragem. No momento, o camisa 5 discutia com Alan Franco.

- Isso é postura de capitão. E a gente estava precisando de um cara desses, inclusive, para se impor contra os adversários. Hoje é o Marquinhos o capitão, mas o Casemiro já faz esse papel, independente de estar com a faixa ou não - comentou o ex-jogador.

continua após a publicidade

Vale destacar, que o camisa 5 retornou a Seleção, após mais de um ano fora, com a chegada de Carlo Ancelotti. O volante dos Red Devils não era convocado para a Seleção Brasileira desde outubro de 2023. Na época, Fernando Diniz comandava a equipe e o Brasil perdeu por 2 a 0 para o Uruguai, no Estádio Centenário.

Seleção Brasileira

O empate com o Equador foi apenas o primeiro compromisso do Brasil nesta Data Fifa. Além da partida desta quinta-feira (5), em Guayaquil, a Seleção volta a campo contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.

continua após a publicidade

Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Neste momento, a equipe brasileira ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 22 pontos somados em 15 jogos disputados.