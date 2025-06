Jorginho fala pela primeira vez como jogador do Flamengo: “Expectativa é muito grande”

O Flamengo divulgou na noite desta sexta-feira (06), na FlamengoTV, a primeira entrevista de Jorginho como jogador rubro-negro. O meia de 33 anos passou por exames médicos, visitou o Ninho do Urubu e assinou seu vínculo até julho de 2028. O novo camisa 21 reforçou a vontade em jogar pela primeira vez no Brasil.

— Uma trajetória que começou fazia um pouquinho de tempo (risos). Começou tudo lá fora já, nunca tive oportunidade de jogar no Brasil, era uma vontade que eu tinha. Acredito que chegou o momento certo, depois de tantos anos, mais da metade da minha vida na Europa. Poder deixar minha marca no país onde nasci, onde minha família mora, onde tenho muitos amigos. E ter a oportunidade de estar perto deles, e eles vivenciarem isso também, isso estava guardado comigo. Era algo que queria viver. Acredito que chegou o momento certo e no clube certo. Agora é só ir - disse Jorginho.

Nascido em Santa Catarina, Jorginho se mudou para Itália ainda jovem e começou a construir sua carreira no Velho Continente. O ítalo-brasileiro começou sua carreira no Hellas Verona e passou por gigantes europeus como Napoli, Chelsea e Arsenal. A expectativa de jogar no país do futebol é alta, o volante falou sobre sua motivação neste novo desafio.

— Expectativa é muito grande, a vontade é muito grande. A gente sabe do tamanho importante e da motivação enorme de ter tanta alegria como tive em toda a minha carreira nos clubes que passei. Tenho certeza que não será diferente aqui - destacou.

Jorginho fará sua estreia na Copa do Mundo de Clubes, que acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho. O volante tinha um desejo muito grande de disputar a competição, tanto que abriu mão de um bônus de aproximadamente 500 mil libras (aproximadamente R$ 4 milhões) se cumprisse o contrato até o final do mês pelo Arsenal.

— É um momento especial, expectativa grande também. Acredito que isso tudo serve de grande motivação para trabalhar ainda melhor e poder me entregar ainda mais - reforçou.

A apresentação do volante está marcada para a manhã deste sábado (07), após o treino. Durante a visita ao CT, fez o seu primeiro contato com o técnico Filipe Luís e revelou alguns detalhes desta conversa.

— Já conversei com ele. Foi uma conversa tranquila, sobre a questão do futebol brasileiro, sobre como é aqui a diferença da quantidade de jogos, da carga, do estilo de jogo que ele quer implementar, onde ele me vê (em campo). Amanhã ele quer me mostrar mais - revelou.

Apesar de chegar sem custos, o Flamengo terá que fazer um investimento alto com a chegada do volante. Entre salários e bônus, estima-se que o valor do contrato de três anos gira na casa de 13 milhões de euros (R$ 84 milhões na cotação atual).

Carreira de Jorginho, novo reforço do Flamengo

Jorginho saiu do Brasil em 2008, ainda nas categorias de base, e começou sua trajetória no Hellas Verona, da Itália. No país, o meia se destacou atuando pelo Napoli, onde ficou por quatro temporadas e conquistou a Copa da Itália e a Supercopa da Itália.

Em 2018, o volante se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, onde foi destaque por cinco temporadas. No clube londrino, conquistou a Liga Europa de 2019 diante do rival Arsenal e venceu a Supercopa da UEFA, sendo eleito o melhor jogador da decisão, em 2021. Jorginho também integrou o elenco campeão da Champions League da temporada 2020/21 e do Mundial de Clubes da FIFA de 2022.

Em 2023, Jorginho chegou ao Arsenal, clube que defendeu até assinar seu contrato com o Flamengo. Pela seleção italiana, o meia se sagrou campeão da Eurocopa de 2020.

