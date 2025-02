Flamengo dá resposta após Zenit procurar Gerson

O Flamengo esclareceu novamente neste domingo (16), através de nota oficial, que nenhum jogador imprescindível será negociado nesta janela de transferências. Segundo informações apuradas pelo Lance!, o Zenit, da Rússia, tem interesse em Gerson e vem observando o meia há um tempo.

Vale destacar que José Boto já reiterou em mais de uma oportunidade que nenhum titular sairia do Flamengo.

- Nós sabemos que é um ano difícil para o Flamengo. Não queremos esconder isso de ninguém. Quando aceitei sabia disso, Filipe sabia disso. Mas não estamos preocupados. O elenco é muito bom. Não nos preocupa fazer contratações daquelas de muitos milhões. Não sai nenhum jogador que consideramos importante para a equipe. Não sai ninguém (importante). Só saem jogadores que não são tão importantes para os nossos objetivos. Queremos ganhar todas as competições, com prioridade para o Campeonato Brasileiro. Queremos reforçar o elenco, e não deixá-lo mais frágil. Não especulem sobre saídas, não sai ninguém - afirmou o diretor-executivo de futebol no dia 12 de janeiro.

Confira a nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo reitera que nenhum jogador considerado imprescindível para o clube será negociado nesta janela de transferências, conforme já destacado pelo Diretor Técnico de Futebol, José Boto. O Flamengo recebe sondagens por seus atletas constantemente, mas esta decisão permanecerá inalterada."

A informação vinculando o nome de Gerson ao Zenit foi publicada primeiramente pelo canal "Rubro News TV".

Boto garantiu que nenhum titular vai sair do Rubro-Negro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 0 na 10ª rodada do Campeonato Carioca, em jogo realizado nesse sábado (15). O Rubro-Negro pode ser campeão da Taça Guanabara ainda neste domingo (16). Para isso, basta o Volta Redonda perder para o Sampaio Corrêa às 16h (de Brasília).

Na próxima rodada, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Maricá. A partida, que é válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, será às 16h30 de sábado (22), no Maracanã.