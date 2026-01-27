O zagueiro Marcelo Benevenuto rescindiu seu contrato com o Fortaleza e foi anunciado pelo Sport, adversário do Tricolor na Série B. Os comunicados aconteceram nesta terça-feira (27).

Benevenuto fez 140 partidas pelo Leão do Pici, com cinco gols e duas assistências. Foram quatro títulos ao longo de sua passagem: três do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e um da Copa do Nordeste (2024).

O defensor estava emprestado ao Criciúma em 2025. O Fortaleza chegou a chamá-lo de volta na reta final do Brasileirão, mas Benevenuto não entrou em campo com a camisa tricolor no período.

O contrato com o Sport é válido até o fim desta Série B. O atleta de 30 anos já foi integrado ao grupo comandado pelo técnico Roger Silva

— Chegar ao Sport é um momento de bastante felicidade, é um clube grande e de representatividade forte no futebol brasileiro. Não vai faltar dedicação e muito trabalho, para, junto com o técnico Roger e os meus companheiros, fazer uma excelente temporada - disse ao site oficial dos pernambucanos.

Fortaleza anuncia mudanças no elenco

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. Além de Benevenuto, o clube rescindiu com os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e com o atacante Juan Martín Lucero.

Em relação às chegadas, dois atletas foram contratados pelo clube: o zagueiro Luan Freitas e o meio-campista Ryan. A Série B, grande objetivo na temporada, terá início em março.