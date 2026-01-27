Defesa do Fortaleza atinge marca que não acontecia desde 2019

O Fortaleza superou o Floresta por 1 a 0 na última segunda-feira (26), no Estádio Presidente Vargas, pela segunda fase do Campeonato Cearense. O clube chegou a cinco partidas sem sofrer gols, algo que não acontecia desde 2019.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

A sequência em 2026 teve início no empate em 0 a 0 contra o Ferroviário. Depois, o Leão venceu os quatro jogos que vieram: Quixadá (4 a 0), Maracanã (1 a 0), Horizonte (1 a 0) e Floresta (1 a 0). Dominando as ações, o Fortaleza viu poucas ameaças ao sistema defensivo.

Tal marca não acontecia desde 2019, sob o comando de Rogério Ceni - foram seis partidas em tal ocasião. O Tricolor emendou seis vitórias seguidas na época: Guarany de Sobral (1 a 0), ABC (1 a 0), Guarany de Sobral (1 a 0), Vitória (4 a 0) e Ceará (2 a 0 e 1 a 0).

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense!

Lucas Crispim na partida entre Fortaleza e Quixadá, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Os duelos contra o Vovô aconteceram pela decisão do Estadual. Tal título representou o primeiro do pentacampeonato tricolor, que foi de 2019 a 2023. O rival é o atual bicampeão do torneio.

O goleiro Brenno é o titular na meta do Fortaleza, enquanto que a zaga já teve Brítez, Cardona, Kuscevic e Lucas Gazal neste ano. Maílton e o improvisado Lucas Crispim estão compondo as laterais.

continua após a publicidade

➡️ Bareiro faz de cavadinha e Fortaleza vence o Floresta no Estadual

Fortaleza anuncia mudanças no elenco

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. Recente, o clube rescindiu com os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e com o atacante Juan Martín Lucero.

➡️ Fortaleza anuncia contratações de zagueiro e meio-campista

Em relação às chegadas, dois atletas foram contratados pelo clube recentemente: o zagueiro Luan Freitas e o meio-campista Ryan. A Série B, grande objetivo na temporada, terá início em março.