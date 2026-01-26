Bareiro faz de cavadinha e Fortaleza vence o Floresta no Estadual
Leão triunfou por 1 a 0 no Presidente Vargas
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza venceu o Floresta por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (26), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Bareiro, de pênalti, fez o gol do jogo.
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Assim, o Leão foi a três pontos e assumiu a liderança no Grupo C. O Floresta, que está zerado, é o terceiro colocado na chave D.
Tricolor vence e segue sem gols sofridos no ano
O Fortaleza fez, nesta segunda-feira (26), a sua estreia na segunda fase do Estadual. A equipe ficou com a bola desde o início do jogo e teve chance com Moisés, mas João Victor interceptou em um carrinho.
O primeiro gol saiu em um pênalti sofrido por Maílton. A arbitragem chegou a assinalar impedimento no lance, mas a decisão foi revertida e a falta foi dada. Bareiro, de cavadinha, converteu a cobrança para o Leão.
Depois, Pochettino chutou de fora da área e a bola passou por cima da meta. Bareiro teve grande oportunidade, mas não alcançou o cruzamento de Moisés.
➡️ Aposte na vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense!
O Floresta tentou atacar com maior frequência no 2º tempo, mas a equipe não conseguiu criar chances claras. Tentando o segundo gol, Moisés cabeceou à direita da meta adversária.
Lucca Prior tabelou com Bareiro em boa jogada e acertou a defesa do Floresta na hora do chute. Depois, Bareiro recebeu de Maílton na área e mandou para fora.
Tentando o empate, Eliandro cobrou falta por cima do gol de Brenno. Assim, o Fortaleza triunfou por 1 a 0 no Presidente Vargas e alcançou mais uma partida sem ser vazado no ano.
Próximo jogo do Fortaleza
O Fortaleza voltará a campo no sábado (31), em casa, contra o Iguatu. O duelo pelo Campeonato Cearense terá início às 16h30 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 1 X 0 FLORESTA
CAMPEONATO CEARENSE - 1ª RODADA (SEGUNDA FASE)
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 26/01/2026 - 20h30
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Bareiro aos 25 min do 1º T (FOR)
🟨 Cartões amarelos: Rodrigo e Lucas Gazal (FOR); Diogo Mourão (FLO)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Rodrigues Júnior (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Oliveira (CE) e Fernando Bandeira (CE)
FORTALEZA (Técnico: Thiago Carpini)
Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Lucas Sasha (Bruninho), Rodrigo (Ronald), Pochettino (Kayke) e Lucas Crispim; Bareiro e Moisés (Lucca Prior).
FLORESTA (Técnico: Leston Júnior)
Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor, Marco Antônio (Nonato) e Diego Matos; Danrley e Guilherme Borges (Cedric); Bismark (Diogo Mourão), Celeri (Thailor) e Matheusinho (Vitinho).
- Matéria
- Mais Notícias