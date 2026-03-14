Recopa Catarinense vale troféu e recomeço para Avaí e Figueirense

Avaí e Figueirense fazem neste domingo (15), na Ressacada, em Florianópolis, a decisão da Recopa Catarinense. Os donos da casa garantiram presença após o título catarinense do ano passado, enquanto os visitantes conquistaram a Copa Santa Catarina 2025. A partida, marcada para às 18h, terá transmissão ao vivo do Lance!.

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➡️Avaí x Figueirense: clássico decide a Recopa Catarinense com transmissão do Lance!TV

A Recopa Catarinense é a chance para as equipes buscarem um recomeço na temporada, após um início de ano turbulento. O Avaí caiu na semifinal do Estadual e, nesta semana, foi eliminado nos pênaltis pela Portuguesa na terceira fase da Copa do Brasil. O Figueirense, por sua vez, fez campanha para esquecer no Catarinense e acabou entre os rebaixados. Na quinta, porém, veio o alento: o alvinegro catarinense superou o Amazonas por 1 a 0, fora de casa, e avançou à quarta fase da Copa do Brasil.

É justamente no resultado conquistado em Manaus que o técnico Márcio Zanardi se apega para motivar o grupo de jogadores. O treinador promoveu nove mudanças no time em relação ao que sucumbiu no catarinense, e apesar do pouco espaço para treinos entre as viagens, Zanardi enxerga espaço para o Figueirense vencer o clássico com o Avaí pela Recopa Catarinense.

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— Hoje (quinta) o vestiário é uma energia, uma festa, e eu falei para que eles (jogadores) entendessem o quanto é importante vencer, e vencer é difícil — disse o treinador, logo após a classificação.

Márcio Zanardi lembrou que o time conseguirá fazer um único treino completo antes da partida, já que o retorno do Amazonas tomaria praticamente toda a sexta-feira com a viagem. Ainda assim, procurou não lamentar e apresentar um discurso motivador.

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— Clássico é clássico. Clássico não se joga, clássico tem que vencer. A gente sabe dessa importância. A gente vai lá para buscar o título e a gente precisa competir.

O artilheiro do time na temporada é o atacante Kayke, que marcou cinco gols no Estadual deste ano e encerrou como goleador da competição. Mas o jogador passa por momento conturbado no Figueirense: ele teve queda de desempenho nos últimos jogos, virou alvo da torcida e nem sequer viajou a Manaus, por opção do técnico. Assim, a participação dele na Recopa Catarinense é incerta.

Avaí quer evitar pênaltis da Recopa Catarinense

No Avaí, além do troféu, o time quer vencer o Figueirense em busca embalo para a estreia na Série B, na próxima semana, diante do Juventude. Até aqui, são dez jogos na temporada, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

O time, claro, quer vencer no tempo normal, mas se a Recopa Catarinense for decidida nos pênaltis, caberá ao Avaí de Cauan de Almeida se livrar de um trauma: no ano, são duas eliminações nos pênaltis, para o Camboriú, no Estadual, e para a Portuguesa, na Copa do Brasil.

— Infelizmente não fomos eficientes nos lances que a gente criou. Tivemos duas bolas na trave no segundo tempo. Mas acredito que a nossa equipe, apesar da derrota, fez um grande trabalho — disse Almeida após o jogo com os paulistas, demonstrando que vê a equipe precisando apenas de alguns ajustes.