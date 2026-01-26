Bareiro iguala Pochettino em artilharia do Fortaleza no ano

O Fortaleza derrotou o Floresta por 1 a 0 nesta segunda-feira (26), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela segunda fase do Campeonato Cearense. Adam Bareiro, autor do gol, igualou Tomás Pochettino na artilharia da equipe em 2026.

O atacante cobrou um pênalti de cavadinha, ainda no 1º tempo, para fazer o tento do jogo. Bareiro já tinha balançado as redes diante do Maracanã, em outra vitória por 1 a 0.

Já Pochettino fez dois gols no triunfo por 4 a 0 sobre o Quixadá. Samuel (contra) e Kayke completaram os marcadores do time na data. Rodrigo, contra o Horizonte, fez o outro tento do Tricolor no ano - são sete. Aconteceu ainda um 0 a 0 na estreia diante do Ferroviário.

Pochettino na partida entre Fortaleza e Quixadá, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Sem números brilhantes na parte ofensiva, o Fortaleza vem apresentando um bom desempenho na defesa. Isso porque a equipe de Thiago Carpini não sofreu gols nos cinco jogos que disputou nesta temporada.

Após a vitória sobre o Floresta, o Leão voltará a campo no próximo sábado (31), novamente no Presidente Vargas, contra o Iguatu. O último jogo da segunda fase será o Clássico-Rei contra o rival Ceará.

Fortaleza anuncia mudanças no elenco

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. Recente, o clube rescindiu com os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e com o atacante Juan Martín Lucero.

Em relação às chegadas, dois atletas foram contratados pelo clube recentemente: o zagueiro Luan Freitas e o meio-campista Ryan. A Série B, grande objetivo na temporada, terá início em março.