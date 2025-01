O Bahia encara o Atlético-BA pela nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Além da chegada de Santiago Mingo para o setor defensivo, o Bahia confirmou a renovação de contrato do zagueiro Gabriel Xavier nesta quinta-feira (16). Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele afirmou que foi a melhor decisão.

continua após a publicidade

➡️ Gabriel Xavier, do Bahia, afirma que Campeonato Baiano é obrigação: ‘Projeção é de conquistar título’

Gabriel Xavier, de 23 anos, tinha vínculo com o Bahia até 2027 e ampliou o contrato até o final de 2029. O jogador está satisfeito por permanecer no clube:

— Estou muito feliz no estado, já estou há 5 anos no Bahia. Minha família está toda ambientada. Minha filha nasceu aqui, inclusive. (7:42) Então, é um lugar que amo, que me deu a oportunidade de me tornar um jogador profissional. Sou totalmente grato ao clube e a todos por isso.

continua após a publicidade

Titular em 2024, Gabriel Xavier atuou em 53 partidas pelo Bahia na temporada. O zagueiro foi peça chave na campanha que classificou o Esquadrão para a fase pré-eliminar da Libertadores desta temporada. Com essa sequência, ele espera realizar seu maior sonho em 2025: ser convocado para a Seleção Brasileira.

— Tenho o sonho de vestir a camiseta da Amarelinha. Espero que com muito trabalho, muita dedicação, que eu consiga vestir a camisa da Seleção Brasileira — disse Gabriel.

continua após a publicidade

Carreira

Natural de Andradina, em São Paulo, Gabriel Xavier foi revelado pelo Mirassol, em 2019. Na base, ele teve passagem pelo Famalicão, do futebol português. Após sucesso no clube do interior paulista, o zagueiro chegou ao Bahia por empréstimo na temporada seguinte, como uma aposta para o sub-20 do clube. Em 2022, foi contratado em definitivo pelo Esquadrão. Pelo Tricolor, ele soma 93 partidas, com 2 gols.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte