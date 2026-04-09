Walter celebra primeira vitória do Mirassol na Libertadores: 'Noite especial'

O Mirassol entrou em campo para disputar uma partida internacional pela primeira vez na história e, de quebra, uma partida de Libertadores. No Maião, o time do interior paulista superou o Lanús, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, por 1 a 0 na última quarta-feira (8).

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O resultado por si só já é um marco histórico para o clube, mas também representa muito para um dos principais jogadores da equipe: o goleiro Walter. O camisa 22 foi um dos nomes mais importantes na campanha da classificação no Brasileirão do ano passado e celebrou a oportunidade de poder viver um momento tão especial aos 38 anos.

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— Foi uma noite muito especial e que eu nunca vou esquecer. É algo que ficará pra sempre marcado na minha carreira, poder ver a alegria dos torcedores e da cidade de ver o Mirassol na Libertadores e vencer em casa. Foi um momento histórico, mas já temos que pensar no próximo desafio — disse o goleiro.

Apesar da vitória histórica diante do Lanús, o Mirassol não vive um grande momento no Brasileirão. Na próxima rodada, o Leão recebe o Bahia em casa e busca deixar a lanterna da competição nacional.

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Goleiro Walter em ação pelo Mirassol diante do Lanús, na primeira rodada da Libertadores de 2026; clube vence primeiro jogo internacional de sua história (Foto: Pedro Zacchi/Agência Mirassol)

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