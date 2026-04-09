São Paulo x Mirassol: jogo tem local alterado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a alteração do mando de campo de São Paulo e Mirassol, que acontecerá no dia 25 de abril pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O jogo será às 21h (de Brasília).

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A mudança se deve ao show do The Weeknd, marcado para o dia 30 de abril. O Morumbis não estará apto por conta da montagem do palco e da estrutura para o concerto.

Estádio Brinco de Ouro da Princesa (Foto: Divulgação/Guarani FC)

Existia a possibilidade do Canindé ser utilizado, assim como aconteceu contra a Chapecoense em março. Porém, a diretoria não aprovou a estrutura e o gramado do estádio. Por isso, o estádio do Guarani foi procurado. No começo do ano, o time de Campinas já havia sido consultado sobre a possibilidade e sinalizado de forma positiva caso fosse do interesse do São Paulo.

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São Paulo não cogitou a Vila Belmiro

Ano passado, por conta do calendários de shows no estádio do Morumbis, os últimos jogos como mandante na temporada aconteceram na Vila Belmiro, estádio do Santos. Porém, o Lance! apurou que a Vila não foi consultada como possibilidade para este ano. O motivo seria a distância e o afastamento que trouxe da torcida.

Em caso de classificação, as finais acontecerão em dois jogos, que estão marcados para os dias 4 e 8 de março.