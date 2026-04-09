Argentinos classificam vitória do Mirassol na Libertadores como 'inesperada'

A vitória do Mirassol por 1 a 0 sobre o Lanús, nesta quarta-feira (8), foi classificada pelo jornal argentino "Olé" como um resultado "inesperado". O periódico descreveu a equipe paulista como "surpreendente" por derrubar o atual campeão da Sul-Americana logo em sua estreia oficial na história do torneio continental – e ainda quebrando um jejum de 11 partidas sem vencer.

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Em sua análise, o Olé relatou que o Lanús teve uma "noite para esquecer". Embora o clube argentino tenha se tornado uma "pedra no sapato" de brasileiros recentemente – ao bater o Atlético-MG na final da Sul-Americana e conquistar a Recopa sobre o Flamengo –, esse retrospecto não entrou em campo. O favoritismo sucumbiu diante do Mirassol, que realizava sua primeira partida internacional.

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O diário criticou a postura simplória do Lanús, dando um enfoque negativo à falta de criatividade da equipe. O ponto alto da análise foi a repetição de erros defensivos: segundo o jornal, o time de Mauricio Pellegrino "tropeçou duas vezes na mesma pedra".

A equipe argentina sofreu um gol – anulado pelo VAR – ainda na etapa inicial, após escanteio de Reinaldo em que a bola saiu pela linha de fundo antes da finalização de Moura. Pouco depois, o erro se repetiu: Reinaldo cobrou novo escanteio e, desta vez, o capitão João Victor cabeceou com precisão para o fundo da rede, selando o triunfo histórico.

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Vitória quebra jejum do Mirassol

O resultado encerrou um período de mais de dois meses de seca para o time de Rafael Guanaes. A última vitória havia sido em 29 de janeiro, contra o Vasco, na abertura do Brasileirão. Desde então, o Leão acumulava quatro empates e sete derrotas entre o campeonato nacional e o Paulistão.

Jogadores do Mirassol durante partida (Foto: Foto: Pedro Zacchi/Agência Mirassol)

Com o triunfo, o Mirassol divide a liderança do grupo com a LDU, que também venceu o Always Ready por 1 a 0. O próximo desafio do Leão será justamente contra a equipe equatoriana, na terça-feira (14), em Quito.

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