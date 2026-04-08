HISTÓRICO! Veja o primeiro gol do Mirassol na libertadores
Mirassol está vencendo por 1 a 0
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Mirassol estreiou nesta quarta-feira (8) na Conmebol Libertadores, contra o Lanús, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. E no ínicio do segundo tempo, o primeiro gol do clube paulista na competição foi anulado após revisão do VAR, no entanto, o time abriu o placar logo depois.
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Reinaldo cobrou escanteio e João Vitor desvia de cabeça para a meta de Losada. É o primeiro gol do Mirassol em um jogo internacional na história.
Veja o gol:
Nas redes sociais, torcedores comemoraram o gol histórico do Mirassol na história da Libertadores.
Veja os comentários:
Como chegam os times?
O Mirassol será o único representante brasileiro a iniciar sua caminhada na Libertadores jogando em casa, um fator que, embora sutil, pode representar uma vantagem competitiva importante em relação aos demais clubes do país na primeira rodada.
O time paulista entra na competição continental como possível surpresa, embalado pelo entusiasmo de sua primeira grande campanha nacional. A equipe surpreendeu no Campeonato Brasileiro e ficou com a quarta colocação, conquistando uma vaga direta na Libertadores.
Equipe teve perdas importantes para 2026, mas a manutenção da base e do técnico Rafael Guanaes foram importantes para a diretoria sonhar com um bom desempenho na competição.
Confira as informações do jogo entre Mirassol e Lanús
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X LANÚS
COPA LIBERTADORES - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Maião, em Mirasso (SP)
📺 Onde assistir: Paramount+
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