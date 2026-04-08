HISTÓRICO! Veja o primeiro gol do Mirassol na libertadores

Mirassol estreiou nesta quarta-feira (8) na Conmebol Libertadores, contra o Lanús, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. E no ínicio do segundo tempo, o primeiro gol do clube paulista na competição foi anulado após revisão do VAR, no entanto, o time abriu o placar logo depois.

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Reinaldo cobrou escanteio e João Vitor desvia de cabeça para a meta de Losada. É o primeiro gol do Mirassol em um jogo internacional na história.

Veja o gol:

Nas redes sociais, torcedores comemoraram o gol histórico do Mirassol na história da Libertadores.

Veja os comentários:

Como chegam os times?

O Mirassol será o único representante brasileiro a iniciar sua caminhada na Libertadores jogando em casa, um fator que, embora sutil, pode representar uma vantagem competitiva importante em relação aos demais clubes do país na primeira rodada.

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Foto: Arte/Lance!

O time paulista entra na competição continental como possível surpresa, embalado pelo entusiasmo de sua primeira grande campanha nacional. A equipe surpreendeu no Campeonato Brasileiro e ficou com a quarta colocação, conquistando uma vaga direta na Libertadores.

Equipe teve perdas importantes para 2026, mas a manutenção da base e do técnico Rafael Guanaes foram importantes para a diretoria sonhar com um bom desempenho na competição.

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Confira as informações do jogo entre Mirassol e Lanús

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X LANÚS

COPA LIBERTADORES - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Maião, em Mirasso (SP)

📺 Onde assistir: Paramount+

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