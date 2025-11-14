Filipe Luís precisará improvisar no Flamengo para jogo contra o Sport
Equipe tem 11 desfalques para duelo atrasado do Brasileirão
Filipe Luís tem 11 desfalques para escalar o Flamengo que enfrentará o Sport, em jogo atrasado do Brasileirão, neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O técnico não conta com Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta, convocados, além de Pedro, Allan, Léo Ortiz e Jorginho, lesionados. O volante italiano, que já treina com o elenco, até pode estar à disposição.
Os problemas começam no setor defensivo, mas o verdadeiro desafio do treinador será no ataque. Na zaga, o garoto João Victor deve iniciar a partida ao lado de Léo Pereira. Nas laterais, sem grandes dúvidas: Emerson Royal e Ayrton Lucas são as opções. Para formar a dupla de volantes, o técnico conta com Pulgar, De La Cruz e Saúl.
O quarteto ofensivo, porém, exigirá algumas improvisações. Filipe pode optar por utilizar os três volantes rubro-negros. Dessa forma, De La Cruz ou Saúl poderiam jogar como camisas 10. Outra opção seria a escalação do espanhol aberto pela direita, como atuou muitas vezes no Atlético de Madri. Se quiser uma formação mais ofensiva e veloz, Luiz Araújo pode executar a função de armador.
O problema de deslocar o ex-São Paulo seria outro: é o único de ofício na ponta direita. Com isso, Everton Cebolinha ou Samuel Lino poderiam ter que sair do lado onde se sentem mais confortáveis.
Abaixo, veja algumas opções de formações ofensivas do Flamengo para o jogo:
Opção 1
Pulgar e De La Cruz; Saúl, Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique
Opção 2
Pulgar e Saúl; Luiz Araújo, De La Cruz e Samuel Lino; Bruno Henrique
Opção 3
Pulgar e De La Cruz (ou Saúl); Cebolinha, Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique
Opção 4
Pulgar e De La Cruz (ou Saúl); Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique e Wallace Yan
Jogadores à disposição do Flamengo contra o Sport
Goleiros: Rossi e Matheus Cunha
Zagueiros: Léo Pereira, João Victor e Cleiton
Laterais: Emerson Royal e Ayrton Lucas
Volantes/meias: Pulgar, De La Cruz, Evertton Araújo e Saúl
Atacantes: Samuel Lino, Bruno Henrique, Michael, Wallace Yan, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho
Três pontos são fundamentais
Apesar dos desfalques, o Flamengo ainda é muito favorito contra o Sport. A equipe de Recife é lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos somados, e vem de cinco derrotas consecutivas. Empatado com o Palmeiras na liderança, o Rubro-Negro Carioca não pode pensar em perder pontos na Ilha do Retiro. O rival na disputa pelo título também joga neste sábado (15), às 21h (de Brasília), contra o Santos.
