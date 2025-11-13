Botafogo se reapresenta no Lonier com foco em decisões no Nilton Santos

Passado o empate sem gols fora de casa com o Vitória, o Botafogo e reapresenta no CT Lonier nesta quinta-feira (13) para sequência do trabalho de olho na volta após a Data Fifa. O Glorioso encara o Sport na terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco comandado por Davide Ancelotti terá apenas um baixa, que é a do goleiro Cristhian Loor, com a seleção do Equador para a Data Fifa. Um que seria desfalque era o meia Savarino, mas o camisa 10 foi liberado devido ao compromisso pelo Brasileirão.

No recorte do espaço entre as Datas Fifa de outubro e novembro, o Botafogo foi a campo seis vezes. A equipe sofreu uma derrota, para o Flamengo, conquistou duas vitórias, sobre Ceará e Vasco, e empatou três vezes, com Santos, Mirassol e Vitória.

Botafogo focado pelo objetivo

A equipe de Davide Ancelotti tem mostrado evolução nos últimos jogos, principalmente no comportamento defensivo. São cinco jogos de invencibilidade, com apenas dois gols sofridos, mas nenhum nos últimos três compromissos.

O Botafogo voltou a ter à disposição peças importantes após período difícil com desfalques, como Danilo, Alex Telles e Arthur Cabral. A expectativa para os próximos dias fica pelos avanços de Álvaro Montoro e Jordan Barrera, em recuperação e treinando à parte.

Com 52 pontos, o Alvinegro ocupa a sexta colocação do Brasileirão e mira a quinta posição, atualmente do Bahia, para ir direto à fase de grupos da Libertadores.