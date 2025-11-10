Série B do Brasileirão conhece segundo clube rebaixado

O Volta Redonda é o segundo clube rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe do Rio de Janeiro foi derrotada pelo Botafogo-SP por 2 a 0, na noite desta segunda-feira, e se junta ao Paysandu entre os times que caíram.

continua após a publicidade

+ Série B: Chapecoense perde para América-MG em casa e embola briga pelo acesso

Com apenas duas rodadas restantes na Série B, o Volta Redonda não pode mais alcançar o Athletic, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mesmo que iguale a pontuação do rival. Isso porque soma apenas oito vitórias na competição, contra 11 da equipe mineira.

Na atual edição da Série B, o Volta Redonda tem o pior ataque da competição, com apenas 23 gols marcados, além de dez empates e 28 derrotas, e saldo negativo de 17. Agora, o clube retorna à terceira divisão do futebol brasileiro, onde permaneceu por sete temporadas consecutivas antes de garantir o acesso.

continua após a publicidade

Mesmo rebaixado, o clube ainda terá mais duas partidas antes do término da competição. Primeiro, recebe a Chapecoense, concorrente direta por uma das quatro vagas na elite do Brasileirão, e encerra sua participação contra o Vila Nova, fora de casa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Briga pelo acesso à Série A do Brasileirão

Ao mesmo tempo em que a Série B teve o segundo clube rebaixado com a derrota do Volta Redonda para o Botafogo-SP, a disputa pelas quatro vagas na elite do futebol brasileiro segue em aberto.

continua após a publicidade

Atual líder da competição, o Coritiba precisa de apenas um ponto nas próximas duas rodadas para garantir o acesso. Além do Coxa, outros sete clubes brigam pelo acesso, incluindo o Athletico, rival direto da equipe comandada por Mozart.

Ainda na disputa aparecem os seguintes times: Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás, Novorizontino e CRB.

➡️ Veja a tabela completa da Série B