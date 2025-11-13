Campeão da Copa do Brasil com o Vasco faz críticas a ex-dirigente: 'Safado'

O atacante Éder Luís, um dos heróis do título da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco da Gama, voltou a falar sobre sua passagem pelo clube e fez duras críticas ao ex-dirigente Euriquinho, filho do ex-presidente Eurico Miranda. Em entrevista ao canal Colina em Foco, o ex-jogador desabafou sobre a decepção que viveu em sua segunda passagem por São Januário, entre 2015 e 2018.

continua após a publicidade

— A minha maior decepção, né, que eu tive no Vasco, foi com o filho dele (Eurico Miranda). Você pode ter certeza que, hoje, se eu tenho uma decepção — que o momento mais triste que eu tive na carreira — foi com o Eurico e o filho. Esse, pra mim, me desculpa a palavra, esse é safado, sabe? Porque eu vivi um momento muito triste ali, um momento difícil. Ele não me tirou do Vasco por causa de torcida gostar de mim..

Apesar das críticas ao filho, Éder fez questão de elogiar Eurico Miranda, com quem disse ter se surpreendido positivamente.

— Eu achei que ia ter muito problema, mas, pelo contrário. Quando eu sentei com o Eurico Miranda, eu falei assim: 'Cara, que pessoa!'. Eu tinha uma imagem dele, mas, quando eu sentei pra conversar, saí de lá totalmente com outro pensamento do cara — da forma que ele gostava do Vasco, da forma que ele lutava pelo Vasco, sabe, da forma que ele respeitava. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei com ele foi assim: 'Eurico, às vezes você não me conhece.' Aí ele virou pra mim e falou desse jeito: 'Ó, você acha que eu não te conheço? Eu preciso é demais de jogador igual a você aqui.

continua após a publicidade

Éder Luís em treino durante sua segunda passagem pelo Vasco (foto:Paulo Fernandes/Vasco)

➡️ Vitor Roque elogia avião de Leila Pereira que vai dar 'carona' para jogador do Vasco

Dificuldades após lesão

Éder também relembrou o drama que viveu após uma grave lesão no joelho direito, em 2014, que comprometeu seu rendimento na sequência da carreira.

— Atleta sofre demais. Tem aqueles que, sim, passam de boa, mas eu sempre fui um atleta que me cobrei muito profissionalmente. Eu sempre falei: 'Eu não sou um craque, mas, aonde eu passei, as pessoas não vão falar mal de mim.

continua após a publicidade

Atritos com treinador do Vasco

O ex-atacante contou ainda episódios de desrespeito que viveu com treinadores durante sua passagem pelo clube, citando nomes como Milton Mendes, que certa vez o colocou para treinar de lateral-direito.

— Cara, isso é uma falta de respeito. E depois o auxiliar dele veio me ligar. Você acredita? 'Ah, Éder, o Milton não gostou daquilo que você falou.' Eu falei: 'Eu menti? Eu falei alguma mentira? Cara, eu não vou desfazer nada, porque é a pura verdade. A gente não adianta tampar o sol com a peneira, não. Se quiser gostar de mim, vai ser desse jeito. Agora, ele foi mau caráter, sim.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Eder Luis comemora gol contra o Bangu. (Foto: Paulo Sergio)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.