O Maricá FC segue se movimentando no mercado e anuncia a contratação de Wellington, volante de 34 anos. O atleta, revelado pelo São Paulo e com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense e Vasco, chega como um dos principais reforços para a temporada 2026. A equipe se prepara para o Carioca, que começa no dia 15. Veja a agenda do Maricá abaixo!

Dono de uma carreira sólida, marcada por títulos, regularidade em alto nível e experiência em grandes centros do futebol nacional, o jogador vem para elevar o nível técnico do elenco e agregar liderança ao projeto do Tsunami.

Wellington construiu uma trajetória consistente em clubes de grande expressão. Também vestiu as camisas de Athletico, Fluminense, Avaí e Goiás, sempre atuando em competições de alto nível e convivendo com ambientes de pressão e disputa por títulos.

Seu bom desempenho o levou à Seleção Brasileira Sub-19, quando foi capitão e eleito o melhor jogador do Torneio Internacional do Mediterrâneo, disputado na Espanha, em 2010. A competição reuniu algumas das principais seleções de base do futebol mundial e serviu como vitrine para jovens talentos em formação.

Volante posa com a camisa do Maricá FC durante sua apresentação oficial para a temporada 2026 (Foto: Bruno Maia / Comunicação Maricá FC)

Fala, Wellington 🗣️

"Estou muito feliz com essa oportunidade. Depois de um período fora dos campos, sem atuar por um clube por motivos pessoais, retornar agora em um ambiente estruturado, ambicioso e com um projeto sério me motiva ainda mais. Chego com uma expectativa muito boa para o início do campeonato e para tudo o que vem pela frente.

Temos objetivos fortes ao longo de toda a temporada, e eu espero poder agregar, ajudar o grupo e deixar meu legado no Maricá F.C também. Já conversei bastante com o professor Reinaldo. Estou totalmente à disposição. Acredito que o jogador tem que estar sempre pronto, bem e apto. Quem decide quem vai jogar é o Reinaldo, e ele sabe que pode contar comigo, independentemente de posição ou minutagem. Vou sempre dar o meu melhor para ajudar o Maricá FC.

Eu acredito muito que o maior exemplo são as atitudes. Prefiro falar pouco e fazer muito, porque muitas vezes as pessoas falam demais e fazem de menos. Gosto de deixar que o exemplo venha do meu dia a dia, da minha postura e da minha entrega. Sou um cara vencedor, já conquistei muitos objetivos profissionais, mas ainda tenho muita ambição, muita vontade de ganhar, de fazer história e de continuar construindo meu legado no futebol.

A gente precisa aproveitar cada momento da carreira, porque o futebol passa rápido. É uma profissão que traz emoção para muitas pessoas e muitas famílias, e eu procuro sempre dar o meu melhor para que meu nome seja lembrado de forma positiva, principalmente pelos mais jovens, que possam se espelhar e um dia dizer que querem ser como aquele cara.

Sempre gostei do Rio de Janeiro e dos cariocas. Minha filha é carioca, tive passagem por Vasco e Fluminense, minha família ama o Rio e a gente pensa, futuramente, em ter residência fixa aqui. Já estou bem habituado ao clima, às pessoas e à cidade. Neste momento, meu foco total é treinar bem, me recuperar, fazer uma pré-temporada forte e me manter firme para que a gente possa construir um campeonato muito bom."

Trajetória no futebol brasileiro

Wellington é um colecionador de taças. No Tricolor Paulista, esteve nos elencos campeões do Campeonato Brasileiro de 2008 e da Copa Sul-Americana de 2012, períodos marcantes da história recente do clube. No Athletico Paranaense, voltou a levantar troféus relevantes, com as conquistas da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019. Nesta última, participou da campanha histórica que eliminou o Flamengo, comandado por Jorge Jesus, nas quartas de final, em decisão por pênaltis.

No Fluminense, o volante foi campeão carioca em 2022, reafirmando sua capacidade de contribuir em elencos competitivos e vencedores. A experiência acumulada ao longo dos anos, aliada à vivência em diferentes estilos de jogo e contextos táticos, credencia o volante como uma peça estratégica para o Maricá F.C.

A chegada de Wellington reforça o planejamento do clube em montar um elenco qualificado, equilibrando juventude e experiência, com foco em desempenho e crescimento institucional. A expectativa da comissão técnica é que o volante exerça papel de liderança, auxiliando no desenvolvimento dos atletas mais jovens e sendo uma referência técnica dentro de campo na caminhada do Tsunami na temporada 2026. O jogador já treina com o elenco no CT Arena Trops, em Niterói, e está à disposição do técnico Reinaldo para a estreia do time no Carioca, no dia 15 de janeiro, às 21h30, contra o Vasco, em São Januário.

Maricá FC no Campeonato Carioca