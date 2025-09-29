O Vitória vira a chave depois da derrota para o Grêmio no último domingo e já começa a se preparar de olho no duelo contra o Ceará, marcado para as 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Rúben Ismael, que se recuperou de lesão, voltou a treinar e foi a grande novidade do dia na Toca do Leão.

O volante português volta a campo depois de passar por artroscopia, devido a uma lesão no joelho. Ele está fora de ação desde o início de agosto.

A notícia ruim para o treinador Jair Ventura é que o atacante Fabri segue na fisioterapia em tratamento de uma lesão muscular e dificilmente estará disponível para enfrentar o Vozão.

Por outro lado, os volantes Dudu e Pepê cumpriram suspensão contra o Grêmio e viram opções para o duelo desta quinta.

Como foi o treino do Vitória?

Osvaldo e Paulo Roberto em coletivo do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Os jogadores que foram titulares contra o Grêmio no último domingo ficaram na academia para um processo de recuperação física. Enquanto isso, o restante do grupo passou por um aquecimento e, logo depois, um coletivo de 40 minutos, com dois tempos de 20.

Com participação de Rúben Ismael e do atacante Kike Saverio, novo reforço do Vitória, a partida terminou empatada por 2 a 2, com gols de Renzo López para o time com camisa, enquanto Rúben Rodrigues e Carlinhos balançaram as redes para o time de colete.

O Vitória volta a treinar na tarde desta quarta-feira, na Toca do Leão, em penúltima atividade antes da partida contra o Ceará.

Depois da derrota para o Grêmio, o técnico Jair Ventura se mostrou otimista com o desempenho do time e deu pistas de que vai encarar a partida contra o Ceará como uma verdadeira final. Outro que prometeu luta para livrar o Vitória foi o atacante Osvaldo, que aprovou o time na estreia do novo treinador.