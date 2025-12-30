Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Corinthians, gravou uma mensagem aos torcedores. Publicado nas redes sociais do clube alvinegro nesta terça-feira (30), o recado foi uma saudação à Fiel e uma apresentação de como será sua gestão à frente do Timão.

- Fala, Fiel Torcida, muito prazer, sou Marcelo Paz e estou muito feliz por fazer parte deste Bando de Loucos. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e pelas inúmeras mensagens de carinho que tenho recebido. Assumo o compromisso de muito trabalho pelo Corinthians com empenho e responsabilidade, quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians no caminho de uma gestão com boas decisões, responsabilidade, sempre respeitando a história grandiosa do clube - disse o novo dirigente do Timão.

Novo executivo de futebol do Corinthians usou as redes sociais do clube para mandar recado à torcida (Foto: Anderson Romao/ via Gazeta Press)

Marcelo Paz foi anunciado oficialmente no sábado (27). O ex-dirigente do Fortaleza chega para o lugar de Fabinho Soldado, que deixou o clube após o título da Copa do Brasil. O executivo foi uma escolha de Osmar Stábile, que pretende realizar uma reconstrução no Corinthians.

O clube alvinegro soma uma dívida estimada em R$ 2,7 bilhões, e o objetivo do presidente do Corinthians é reduzir esse valor até 2026. Para isso, o Timão pretende economizar em alguns setores, principalmente no futebol, cuja previsão orçamentária aponta uma redução de R$ 6 milhões mensais.

- Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir um Corinthians com futuro brilhante, competitivo e sustentável. Ao seu lado, Fiel torcedor que apoia os noventa minutos, vamos trabalhar demais para continuar sendo um clube que motiva, alegra e honra sua apaixonada torcida. Contem comigo - disse o novo executivo de futebol do Timão.

