menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Marcelo Paz manda recado à Fiel após assumir cargo no Corinthians; veja o vídeo

Dirigente gravou mensagem aos torcedores do Timçao

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 30/12/2025
16:18
corinthians
imagem cameraDirigente do Corinthians mandou recado (Foto: Anderson Alves Lira/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Corinthians, gravou uma mensagem aos torcedores. Publicado nas redes sociais do clube alvinegro nesta terça-feira (30), o recado foi uma saudação à Fiel e uma apresentação de como será sua gestão à frente do Timão.

continua após a publicidade

- Fala, Fiel Torcida, muito prazer, sou Marcelo Paz e estou muito feliz por fazer parte deste Bando de Loucos. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e pelas inúmeras mensagens de carinho que tenho recebido. Assumo o compromisso de muito trabalho pelo Corinthians com empenho e responsabilidade, quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians no caminho de uma gestão com boas decisões, responsabilidade, sempre respeitando a história grandiosa do clube - disse o novo dirigente do Timão.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Marcelo Paz Corinthians
Novo executivo de futebol do Corinthians usou as redes sociais do clube para mandar recado à torcida (Foto: Anderson Romao/ via Gazeta Press)

Economia

Marcelo Paz foi anunciado oficialmente no sábado (27). O ex-dirigente do Fortaleza chega para o lugar de Fabinho Soldado, que deixou o clube após o título da Copa do Brasil. O executivo foi uma escolha de Osmar Stábile, que pretende realizar uma reconstrução no Corinthians.

continua após a publicidade

O clube alvinegro soma uma dívida estimada em R$ 2,7 bilhões, e o objetivo do presidente do Corinthians é reduzir esse valor até 2026. Para isso, o Timão pretende economizar em alguns setores, principalmente no futebol, cuja previsão orçamentária aponta uma redução de R$ 6 milhões mensais.

- Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir um Corinthians com futuro brilhante, competitivo e sustentável. Ao seu lado, Fiel torcedor que apoia os noventa minutos, vamos trabalhar demais para continuar sendo um clube que motiva, alegra e honra sua apaixonada torcida. Contem comigo - disse o novo executivo de futebol do Timão.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias