O clássico Ba-Vi foi mais uma vez cheio de reviravoltas na tarde deste domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Brasileirão. Mesmo com um jogador a menos desde o início do primeiro tempo, o Bahia conseguiu se segurar em boa parte do jogo e bateu o Vitória por 2 a 1 com gols de Erick Pulga e Michel Araújo. O único gol do Rubro-Negro foi marcado por Kayzer, mas a expulsão de Pepê, a segunda do confronto, freou a reação dificultou os planos da equipe na etapa final.

O resultado faz o Bahia chegar à 6ª posição do Brasileirão, com 15 pontos, enquanto o Vitória fica estacionado na 16ª colocação, com nove.

Além dos três pontos, o Bahia mantém um longo tabu contra o Vitória em Campeonatos Brasileiros. São 11 anos sem perder para o maior rival na competição nacional. Não só isso, o Tricolor chega a sete Ba-Vis de invencibilidade. A última derrota foi em março de 2024, pelo Campeonato Baiano.

Momento exato do gol marcado por Erick Pulga (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Clássico agitado

O clássico começou quente na Casa de Apostas Arena Fonte Nova e, logo no primeiro minuto, o meia Jean Lucas foi expulso por agressão. Tudo começou quando o volante Baralhas dominou a bola próximo à linha de fundo no campo de ataque rubro-negro, após cobrança de lateral, e levou um soco do meia do Bahia. O árbitro Ramon Abatti Abel revisou o lance no VAR e aplicou o cartão vermelho.

O detalhe é que, depois da expulsão, o Vitória não conseguiu se impor e viu um Bahia mais disposto na partida. A consequência veio logo aos 22 minutos, quando Caio Alexandre deu ótimo cruzamento para a boa chegada do baixinho Erick Pulga, que subiu no segundo andar e ganhou de Claudinho pelo alto para fazer um bonito gol de cabeça.

A partir daí o Tricolor controlou bem o jogo e pouco se assustou com o Vitória, que só começou a chegar ao ataque na reta final do primeiro tempo, mas sem acertar a meta de Marcos Felipe.

Erick Pulga comemora gol contra o Vitória (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Vitória voltou mais ofensivo para o segundo tempo, com a presença de Gustavo Mosquito e Erick no ataque, e fez uma blitz nos minutos iniciais. A primeira chance foi com Erick, que pegou a sobra na área e chutou para fora com Marcos Felipe já batido no lance. Na sequência, Lucas Halter cabeceou na trave em jogada de bola aérea e, no rebote, Mosquito soltou o pé na pequena área e exigiu grande defesa do goleiro do Bahia.

Depois de tanta pressão, o gol enfim saiu aos oito minutos. Em jogada pela ponta esquerda, Osvaldo fez cruzamento certeiro e achou Kayzer na área, que se antecipou e só empurrou para o fundo das redes. O Vitória seguiu em cima e até teve chances de virar o jogo, mas o futebol guardou uma grata surpresa para o Bahia quando tudo parecia perdido.

Renato Kayzer comemora gol contra o Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Em jogada de bate-rebate, a defesa do Vitória vacilou na área e Michel Araújo aproveitou para fazer o segundo do Bahia, aos 20 minutos, no primeiro chute da equipe na etapa final. Cinco minutos depois, em infração parecida com a de Jean Lucas, Pepê deu um soco na perna de Acevedo e foi expulso com três minutos em campo. Com 10 de cada lado na reta final de jogo, o Bahia administrou as ações, deu poucos espaços para o Vitória e saiu vencedor do primeiro Ba-Vi do Brasileirão.

Michel Araújo comemora gol da vitória tricolor no clássico (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Próximos jogos de Bahia e Vitória

O Bahia agora vira a chave e volta as atenções para a Copa do Brasil. Às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Paysandu na Arena Fonte Nova pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro confronto por 1 a 0, a equipe de Rogério Ceni tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

Já o Vitória tem uma semana livre antes enfrentar o Santos às 18h30 do próximo domingo, no Barradão, em partida direta contra a zona de rebaixamento e que vale a recuperação após a derrota no primeiro clássico contra o Bahia no Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 1 VITÓRIA

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 18/05/2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Erick Pulga, 22'/1ºT e Michel Araújo, 20'/2ºT (Bahia); Renato Kayzer, 8'/2ºT (Vitória);

🟨 Cartões amarelos: Ronald, Claudinho, Erick, Osvaldo (Vitória); Gilberto, Erick Pulga (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: Jean Lucas (Bahia); Pepê (Vitória);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 47.273;

💸 Renda: R$1.772.206,00.

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo) e Cauly (Erick); Erick Pulga (Willian José) e Lucho Rodríguez (Tiago).

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho (Carlos Eduardo), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Baralhas (Erick), Ronald e Ricardo Ryller (Pepê); Wellington Rato (Gustavo Mosquito), Osvaldo (Janderson) e Renato Kayzer.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).