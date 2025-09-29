Osvaldo crê em retomada do Vitória após estreia de Jair Ventura

Depois de mais um golpe duro nesta temporada com a derrota para o Grêmio no último domingo, o Vitória precisa de uma reação imediata para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. Otimista, o experiente Osvaldo, que já viveu de tudo no clube, crê em uma remontada da equipe sob o comando de Jair Ventura, que conseguiu extrair bons momentos durante sua estreia como treinador.

Osvaldo viu uma melhora no comportamento do time na partida contra o Imortal e encara a sequência de jogos contra Ceará e Vasco como verdadeiras finais.

— Fizemos um grande primeiro tempo, fizemos o que foi proposto pelo professor Jair [Ventura]. Marcamos bem e tivemos até chances de fazer o gol. Quando a fase não é boa, temos que aproveitar as oportunidades. Ainda assim, voltamos bem para o segundo tempo, empatamos o jogo. Estava muito equilibrado. Depois que tomamos o segundo [gol], o professor tentou deixar o time mais ofensivo e no finalzinho tomamos outro. Precisamos continuar acreditando e buscando forças. Temos um jogo importante na quinta-feira e temos que fazer o dever de casa. Vamos fazer mais 13 jogos para não deixar o Vitória cair, seguiremos lutando até o final — destacou em entrevista ao canal Premiere.

Osvaldo em ação contra o Grêmio (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O próximo jogo do Vitória é justamente no Barradão, contra o Ceará, em um reecontro do time com o técnico Léo Condé, marcado para as 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão.

Jair Ventura também se mostra otimista com o Vitória

Além de Osvaldo, o novo treinador do Leão também está esperançoso com a difícil missão que terá pela frente e elogiou o desempenho dos atletas durante sua estreia contra o Grêmio.

— A vitória fora de casa a gente ainda não conseguiu, mas passou. Um time organizado, competitivo. Na minha chegada, no pouco tempo que tive, gostei do que vi. A gente tem totais condições de sair [da zona de rebaixamento]. Temos uma final de Copa do Mundo em casa agora — afirmou o treinador.

O Vitória fecha esta rodada na 18ª posição, com 22 pontos, e tem um jogo a mais em relação aos adversários diretos.