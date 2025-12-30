Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento para 2026
Equipe disputará a Série B na próxima temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou, na noite da última segunda-feira (29), a proposta orçamentária do clube para 2026. A receita bruta estimada é de R$ 166.544.790,91 milhões.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
A quantia vem de recursos como direitos de transmissões, premiações e participações, receitas com jogos, patrocínio e marketing, programa de sócio-torcedor, venda de atletas, receitas patrimoniais e sociais, entre outros.
A intenção do Alvinegro é gastar R$ 105.744.884,15 do valor com o futebol profissional, correspondendo a 71,8% do orçamento. R$ 70,6 milhões serão com o custo de despesa de pessoal, o que inclui fatores como salários e direitos de imagem.
➡️ Mirassol encaminha acerto com zagueiro do Ceará para 2026
A proposta traz as metas esportivas para as quatro competições a serem disputadas. No Campeonato Cearense, por exemplo, o objetivo é chegar à final. O Ceará é o atual bicampeão da taça.
Na Copa do Nordeste, a meta é atingir as semifinais, assim como aconteceu em 2025. Pela Copa do Brasil, o clube almeja uma ida às oitavas. Já na Série B, principal competição da temporada, o objetivo é conquistar o acesso.
➡️ Ceará anuncia lateral ex-Coritiba como primeiro reforço para 2026
Confira as receitas estimadas do Ceará na proposta orçamentária de 2026:
- Direitos de transmissões: R$ 28.158.000,00
- Premiações e participações: R$ 7.547.000,00
- Receita com jogos: R$ 26.959.090,91
- Patrocínio e marketing: R$ 42.484.700,00
- Programa de sócio-torcedor: R$ 30.000.000,00
- Venda de atletas: R$ 29.860.000,00
- Receitas patrimoniais e sociais: R$ 660.000,00
- Demais receitas: R$ 876.000,00
Confira outros custos na proposta orçamentária do Ceará:
- Categoria de base: R$ 11.082.400,00
- Futebol Feminino: R$ 1.268.266,67
- Futsal: R$ 71.093,33
- Demais modalidades de esporte: R$ 12.000,00
- Escolinha: R$ 541.666,67
- Sócio-torcedor: R$ 4.858.284,00
- Administração geral: R$ 23.788.907,27
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias