Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento para 2026

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou, na noite da última segunda-feira (29), a proposta orçamentária do clube para 2026. A receita bruta estimada é de R$ 166.544.790,91 milhões.

A quantia vem de recursos como direitos de transmissões, premiações e participações, receitas com jogos, patrocínio e marketing, programa de sócio-torcedor, venda de atletas, receitas patrimoniais e sociais, entre outros.

A intenção do Alvinegro é gastar R$ 105.744.884,15 do valor com o futebol profissional, correspondendo a 71,8% do orçamento. R$ 70,6 milhões serão com o custo de despesa de pessoal, o que inclui fatores como salários e direitos de imagem.

A proposta traz as metas esportivas para as quatro competições a serem disputadas. No Campeonato Cearense, por exemplo, o objetivo é chegar à final. O Ceará é o atual bicampeão da taça.

Na Copa do Nordeste, a meta é atingir as semifinais, assim como aconteceu em 2025. Pela Copa do Brasil, o clube almeja uma ida às oitavas. Já na Série B, principal competição da temporada, o objetivo é conquistar o acesso.

Confira as receitas estimadas do Ceará na proposta orçamentária de 2026:

Direitos de transmissões: R$ 28.158.000,00

Premiações e participações: R$ 7.547.000,00

Receita com jogos: R$ 26.959.090,91

Patrocínio e marketing: R$ 42.484.700,00

Programa de sócio-torcedor: R$ 30.000.000,00

Venda de atletas: R$ 29.860.000,00

Receitas patrimoniais e sociais: R$ 660.000,00

Demais receitas: R$ 876.000,00

Confira outros custos na proposta orçamentária do Ceará: