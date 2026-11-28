Dez anos após a tragédia que marcou a história da Chapecoense e do futebol mundial, Lourency relembra os dias que antecederam o acidente aéreo na Colômbia e a convivência com o elenco que levou o clube à final da Copa Sul-Americana de 2016. Na época com 20 anos, o atacante estava em seu primeiro ano como profissional e fazia parte do grupo comandado por Caio Júnior. Uma mudança na logística da viagem, somada ao compromisso com a equipe sub-20, fez com que ele não embarcasse com a delegação para Medellín.

➡️A década após a tragédia: o relato de Jakson Follmann, o Guerreiro Condá que sobreviveu ao acidente da Chapecoense

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Ao recordar a passagem pela Chapecoense, Lourency destaca a união do elenco e a identificação entre os jogadores. O atacante havia conquistado espaço no grupo profissional e acompanhou a campanha que colocou a equipe catarinense entre os protagonistas do futebol sul-americano.

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— Era meu primeiro ano como profissional, então fazer parte daquele grupo foi um privilégio muito grande. Tenho lembranças especiais de todos, mas, principalmente, da união que existia entre nós. Era um time que nunca se entregava, que lutava até o último minuto, independentemente do adversário. Esse espírito de grupo foi algo que marcou muito a minha passagem por lá — relembrou.

Naquela edição da Copa Sul-Americana, a Chapecoense eliminou adversários tradicionais, como Independiente, Junior Barranquilla e San Lorenzo, e garantiu vaga na decisão contra o Atlético Nacional, da Colômbia. A campanha consolidou o time como uma das grandes surpresas da temporada.

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Lourency e Dener, lateral que foi vítima da tragédia da Chapecoense (Foto: Arquivo Pessoal)

Por que Lourency não viajou com a Chapecoense?

A ausência do atacante na delegação que seguiria para Medellín foi consequência de uma alteração no planejamento da viagem. Inicialmente, a previsão era que o elenco retornasse a Chapecó depois da partida contra o Palmeiras, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, em São Paulo. Posteriormente, o clube definiria a lista de jogadores relacionados para a final da competição continental.

Lourency, que ainda tinha idade para atuar pelo sub-20, permaneceu em Santa Catarina para disputar uma decisão pela categoria. O jogador aguardava o retorno da delegação a Chapecó para saber se integraria a lista que viajaria à Colômbia.

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O planejamento, no entanto, mudou. Em vez de retornar a Santa Catarina, os atletas que estavam em São Paulo seguiram diretamente para Medellín. Com isso, Lourency ficou fora da viagem.

— A logística inicial era que o clube voltasse para Chapecó depois da última rodada contra o Palmeiras e, posteriormente, fosse feita uma nova lista para a final. Eu também fiquei no Brasil porque iria disputar uma final pelo sub-20, já que ainda tinha idade para jogar na categoria. A ideia era que, depois do retorno da equipe, fosse definida a relação para a decisão. Mas a logística mudou, e quem estava em São Paulo seguiu diretamente para a Colômbia. Eu estava em Chapecó aguardando esse retorno — explicou.

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Lourency exibe camisa em homenagem às vítimas da tragédia com a Chapecoense (Foto: Divulgação/ Chapecoense)

O acidente aéreo da Chapecoense

Na madrugada de 29 de novembro de 2016, a aeronave da companhia boliviana LaMia caiu nas proximidades de Medellín, na Colômbia, durante o transporte da delegação da Chapecoense. Jornalistas e convidados também estavam a bordo. Das 77 pessoas que viajavam, 71 morreram e seis sobreviveram.

As investigações apontaram o esgotamento de combustível como causa do acidente e identificaram falhas no planejamento operacional e na gestão do combustível da aeronave.

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A Chapecoense viajaria para enfrentar o Atlético Nacional no primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. A partida não foi realizada. Em um gesto de solidariedade, o clube colombiano pediu à Conmebol que a equipe brasileira fosse declarada campeã. A entidade confirmou o título da Chapecoense.

Dez anos depois, Lourency guarda as lembranças dos companheiros e da experiência vivida em seu início como jogador profissional. O atacante ressalta o vínculo construído com o elenco e a importância que aquelas pessoas tiveram em sua trajetória.

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— É impossível lembrar daquele período sem sentir saudade. Foi um grupo que me acolheu no meu primeiro ano como profissional e do qual tenho muito orgulho de ter feito parte. Independentemente de tudo o que aconteceu, fica o carinho, o respeito e a lembrança de pessoas que marcaram minha vida. Eles jamais serão esquecidos — finalizou.

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