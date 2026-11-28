Contra o Fluminense, o Cruzeiro fez seu segundo jogo com menos posse de bola sob o comando de Artur Jorge, com 33%. Forçado a jogar em transição, a equipe foi mais eficaz que o Tricolor em um jogo equilibrado e soube sofrer com um jogador a menos.

A Raposa não precisou ter a bola para ser melhor na primeira etapa. A equipe atrapalhou a saída de bola dos cariocas, nem tanto pela defesa, mas fechou muito bem os espaços na saída, principalmente com Matheus Pereira fechando as linhas de passe para Martinelli.

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Ainda assim, a equipe teve quatro chutes e uma grande chance contra nenhuma oportunidade clara do Tricolor. Foram quatro finalizações dentro da área. Aqui foi a falha da equipe, não ter aproveitado as chances com Villalba, Matheus Pereira e Kaio Jorge.

Porém, os números foram justos com o que foi o primeiro tempo, o Cruzeiro beirou um gol esperado, com 0,80 de xG, contra 0,31 do Fluminense em seis finalizações. Na segunda etapa, os cariocas passaram na estatística, muito inflada pelas 14 finalizações tricolores após a expulsão de Jonathan Jesus.

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– O jogo nos obrigou a jogar em transição, o adversário conseguiu nos empurrar para trás. Tivemos dificuldade de jogar em zonas altas. Mas depois tivemos a capacidade de recuperar a bola e ter saídas numerosas e que levaram perigo. Soubemos sofrer com dez jogadores. Uma equipe muito solidária, que batalhou em campo de uma forma séria – avaliou Artur Jorge em entrevista coletiva.

Trio garantiu vitória do Cruzeiro contra o Fluminense

Pela 16ª partida seguida, a Raposa teve participações em gols de Kaio Jorge ou Matheus Pereira, com o gol do camisa 19. No entanto, o camisa 10, que não estava com a mira calibrada, foi fundamental como maestro e na defesa, tirando bola em cima da linha na reta final.

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Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro contra o Fluminense (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Ele teve cinco ações defensivas, vencendo os quatro desarmes que tentou e vencendo sete de 12 duelos pelo chão. Como maestro, deu dois passes decisivos e acertou 84% de seus passes.

Mas aos 47 minutos da segunda etapa, Otávio garantiu os três pontos para o Cruzeiro com um milagre. Hulk finalizou forte na pequena área e camisa 81, sem visão do lance, fez defesa inacreditável no Maracanã.