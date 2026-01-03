Vitória anuncia saída do diretor de futebol Gustavo Vieira

O Vitória confirmou, na manhã deste sábado, o desligamento do diretor de futebol Gustavo Vieira, que assumiu o cargo em junho deste ano. Em mais um ano de contratações em excesso e luta contra o rebaixamento, o desempenho do executivo deixou a desejar, e o Rubro-Negro passa a mapear outros nomes para a sequência da temporada.

Com trânsito no meio do futebol, Gustavo Vieira chegou ao Vitória para sua primeira experiência como diretor de futebol depois de 2018, quando deixou o Santos. Durante sua apresentação, ele adotou um discurso de continuidade do trabalho que era feito por Maneca - então diretor de futebol - e prometeu um olhar mais apurado para o mercado sul-americano e internacional.

Enquanto esteve à frente do futebol do Vitória, Gustavo Vieira fez oito contratações na temporada passada, entre elas cinco estrangeiros. Mas apenas três atletas terminaram o ano como titulares: o goleiro Thiago Couto, que substituiu o lesionado Lucas Arcanjo; o lateral-esquerdo Ramon; e o atacante Cantalapiedra.

Rúben Ismael, Rúben Rodrigues, Renzo López e Kike Saverio tiveram poucas oportunidades no time, enquanto Romarinho sequer terminou seu ciclo com a camisa vermelha e preta e deixou o clube em outubro.

Ainda sem um novo diretor de futebol, o Vitória tem estreia marcada para as 16h do próximo sábado (horário de Brasília) quando enfrenta o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

Veja a nota publicada pelo Vitória

O Esporte Clube Vitória informa que Gustavo Vieira não é mais o diretor executivo de futebol do clube. Agradecemos pela contribuição de Gustavo à frente do futebol do Vitória nos últimos meses, peça importante na campanha de permanência no Campeonato Brasileiro da Série A e desejamos muita sorte no prosseguimento de sua carreira.