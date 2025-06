Lesão de jogador em Vitória x Cruzeiro choca torcedores: ‘Assustador’

O primeiro tempo do confronto entre Vitória e Cruzeiro, desta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma lesão feia. Em campo, Jamerson, do time rubro-negro, recebeu um carrinho por trás de Eduardo, da equipe celeste, e precisou deixar o campo com a ajuda de uma ambulância.

O contato entre os jogadores gerou a uma visível fratura do lateral do vitória. As imagens assustaram os torcedores que acompanhavam a transmissão da partida. Nas redes sociais, diversos internautas lamentaram o resultado da jogada e desejaram força para o jogador no processo de recuperação.

Vale destacar, que a arbitragem, chefiada pelo árbitro Alex Gomes Stefano, aplicou em um primeiro cenário apenas um cartão amarelo para Eduardo. Contudo, após uma revisão no VAR, o meio de campo celeste foi advertido com o vermelho. Veja a repercussão abaixo: