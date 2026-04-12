O Corinthians perdeu mais um jogador de linha após Matheuzinho ser expulso no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o lateral-direito foi advertido com cartão amarelo, mas, após revisão no VAR, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza aplicou o cartão vermelho direto.

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Anteriormente, André havia sido expulso após fazer gesto obsceno em direção aos jogadores do Palmeiras, ainda na etapa inicial. Com isso, o Corinthians atuará no final do Derby com apenas oito jogadores de linha.

Este é o segundo encontro entre os clubes em 2026. No primeiro, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, também na Neo Química Arena, pela primeira fase do Campeonato Paulista, com gol do argentino Flaco López.

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Matheuzinho, lateral do Corinthians, foi expulso já na segunda etapa do clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, por agressão (Foto: André Cardoso / DiaEsportivo / Folhapress)

Escalações titulares de Corinthians e Palmeiras

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa (CE)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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